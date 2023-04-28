Kahramanmaraş’ta sürücülere yol uyarısı!

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerek doğal afet gerekse yağışlar neticesinde deforme olan arterlerde de bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, meydana gelen heyelan sonucu kısmi çökmelerin oluştuğu Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nın güney şeridi trafikte meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına 27 Mayıs 2023 tarihine kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndankarara ilişkin yapılan açıklamada, “Meydana gelen heyelan hareketliliği sonucu deforme olan ve trafik akışını tehlikeye atan Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nın güney şeridi, 27 Mayıs Cumartesi gününe kadar trafiğe kapatılmış olup, ulaşım kuzey şeritten gidiş-geliş yönlü olarak sağlanacaktır. Trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.