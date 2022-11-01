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Kahramanmaraş’ta Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Turan Mahallesi’ndeki Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 Konakları’nda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Güngör, “20 Milyon TL’lik yatırımla bölgedeki 3 konağı turizme kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor

Kahramanmaraş’ta Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Turan Mahallesi’ndeki Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 Konakları’nda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Güngör, “20 Milyon TL’lik yatırımla bölgedeki 3 konağı turizme kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

01 Kasım 2022 Salı 14:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için tarihi mekanlarda gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi’nde yer alan Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 konaklarını restore ediyor. Mevcut yapıya sonradan eklenen betonarme kısımlar tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılırken, Bağdadi ve taş yüzeylerdeki sıvaların temizliği devam ediyor. Bozulmuş ve bir kısmı yıkılmış olan duvarlar ekipler tarafından sökülerek özgün teknik ve malzeme ile yeniden yapılmaya başlandı. Büyük bir çoğunluğu kullanılamayacak hale gelen ahşap taşıyıcı elemanlar da ekipler tarafından baştan uca yenileniyor.

Tarihi Mekânlar Gün Yüzüne Çıkıyor

Tarihi mekanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin turizm potansiyelinin daha da artacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi mekanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için gerçekleştirdiğimiz restorasyon projelerimiz devam ediyor. Tarihi Kalemizde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarımızı tamamlayarak kalemizi hizmete açtık. Kapalı Çarşı’da cephe iyileştirme uygulamalarımızı tamamladık. Milli Mücadele kahramanlarımızdan Arslanbey’in konut olarak kullandığı tarihi konakta da restorasyon çalışmalarımız son aşamada. Tarihi Kocabaş Konağı’nın yanındaki konağımızı restore ediyoruz. Çalışmalarımızda sona geldik. Projemizin tamamlanmasıyla Kocabaş Gastronomi Merkezi şehrimizin yöresel lezzetlerinin sunulacağı çok önemli bir tesis olacak” dedi.

Kültür Yapılarımız Arasındaki Yerini Alacak

Kadıoğlu ve Hayrigül Konaklarında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemiz kapsamında bölgedeki Kadıoğlu ve Hayrigül Konaklarımızda da restorasyon çalışmalarımız hızla sürüyor. 20 Milyon TL’lik yatırımla şehrimizin tarihi güzelliklerini tekrar ayağa kaldıracağız. Projemiz tamamlandığında bu 3 konağımız şehrimizin turizmine önemli katkılar sağlayacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:32
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Kahramanmaraş’ta Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor
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