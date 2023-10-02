Kahramanmaraş’ta Valilikten ‘hak sahipliği’ duyurusu!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde kalıcı deprem konutları için yapılan hak sahipliği başvuruları sonuçlandı.

Kahramanmaraş Valiliği, Afşin ve Göksun’daki vatandaşlara yönelik ‘Hak Sahipliği’ başvurusu konusunda duyuru yayımladı. Hak sahipliği başvuru sonuçları kapsamında pek çok vatandaş, yıkılmış, ağır ve orta hasarlı binaları için bazı haklara sahip olabilecek.

AFAD hak sahipliği başvuru sonuçları E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonrasında merakla araştırılmaya başlandı.

AFAD hak sahipliği başvurusu kapsamında pek çok depremzede, devletin tanımış olduğu haklardan faydalanma imkanına sahip olacak.

Pek çok hak sahibi için değerlendirme aşaması devam ederken, bazı hak sahipliği için sonuçlar paylaşılmaya başlandı.

Hak sahipliği sonuçları, başvuru ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek.

Yapılan duyuruda, “06.02 2023 tarihinde İlimizde meydana gelen depremler nedeniyle yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında afetzede olan vatandaşlarımızdan 29 Mayıs - 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınan Talep ve Taahhütnameler Mahalli Hak Sahipliği Komisyonlarımızca değerlendirilmiş olup, alınan Komisyon Kararları Mahallinde ilan edilmek üzere ilgili muhtarlıklara teslim edilecektir.

Hak sahipliği uygun görülmeyen vatandaşlarımız, 02-16 Ekim 2023 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.

İtiraz başvuruları ilçe Kaymakamlıklarına veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılacaktır. Diğer İlçelerimizdeki çalışmalar tamamlandıkça ilan edilecektir” denildi.

SIRA NO

İLÇESİ

ÖNGÖRÜLEN İLAN TARİHİ

İTİRAZ SÜRESİ

İTİRAZ BAŞVURULARININ ALINACAĞI YER

AFŞİN

02.10.2023

02-16 EKİM 2023

AFŞİN KAYMAKAMLIĞI

GÖKSUN

02.10.2023

02-16 EKİM 2023

GÖKSUN KAYMAKAMLIĞI

PAZARCIK

04.10.2023

04-18 EKİM 2023

PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI

ELBİSTAN

06.10.2023

06-20 EKİM 2023

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI

DULKADİROĞLU

09.10.2023

09-23 EKİM 2023

DULKADIROĞLU KAYMAKAMLIĞI

TÜRKOĞLU

11.10.2023

11-25 EKİM 2023

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ONİKİŞUBAT

13.10.2023

13-27 EKİM 2023

ONİKİŞUBAT SUZAN BİLGİLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ

ANDIRIN

13.10.2023

13-27 EKİM 2023

ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI

ÇAĞLAYANCERİT

13.10.2023

13-27 EKİM 2023

ÇAĞLAYANCERİT KAYMAKAMLIĞI

NURHAK

13.10.2023

13-27 EKİM 2023

NURHAK KAYMAKAMLIĞI

EKİNÖZÜ

13.10.2023

13-27 EKİM 2023

EKİNÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

Ayrıca; vatandaşlarımızın dilemesi durumunda Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden de itiraz başvuruları alınacaktır.