Kahramanmaraş’ta Valilikten ‘hak sahipliği’ duyurusu!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde kalıcı deprem konutları için yapılan hak sahipliği başvuruları sonuçlandı.
Kahramanmaraş Valiliği, Afşin ve Göksun’daki vatandaşlara yönelik ‘Hak Sahipliği’ başvurusu konusunda duyuru yayımladı. Hak sahipliği başvuru sonuçları kapsamında pek çok vatandaş, yıkılmış, ağır ve orta hasarlı binaları için bazı haklara sahip olabilecek.
AFAD hak sahipliği başvuru sonuçları E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonrasında merakla araştırılmaya başlandı.
AFAD hak sahipliği başvurusu kapsamında pek çok depremzede, devletin tanımış olduğu haklardan faydalanma imkanına sahip olacak.
Pek çok hak sahibi için değerlendirme aşaması devam ederken, bazı hak sahipliği için sonuçlar paylaşılmaya başlandı.
Hak sahipliği sonuçları, başvuru ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek.
Yapılan duyuruda, “06.02 2023 tarihinde İlimizde meydana gelen depremler nedeniyle yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında afetzede olan vatandaşlarımızdan 29 Mayıs - 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınan Talep ve Taahhütnameler Mahalli Hak Sahipliği Komisyonlarımızca değerlendirilmiş olup, alınan Komisyon Kararları Mahallinde ilan edilmek üzere ilgili muhtarlıklara teslim edilecektir.
Hak sahipliği uygun görülmeyen vatandaşlarımız, 02-16 Ekim 2023 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.
İtiraz başvuruları ilçe Kaymakamlıklarına veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılacaktır. Diğer İlçelerimizdeki çalışmalar tamamlandıkça ilan edilecektir” denildi.
SIRA NO
İLÇESİ
ÖNGÖRÜLEN İLAN TARİHİ
İTİRAZ SÜRESİ
İTİRAZ BAŞVURULARININ ALINACAĞI YER
AFŞİN
02.10.2023
02-16 EKİM 2023
AFŞİN KAYMAKAMLIĞI
GÖKSUN
02.10.2023
02-16 EKİM 2023
GÖKSUN KAYMAKAMLIĞI
PAZARCIK
04.10.2023
04-18 EKİM 2023
PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI
ELBİSTAN
06.10.2023
06-20 EKİM 2023
ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI
DULKADİROĞLU
09.10.2023
09-23 EKİM 2023
DULKADIROĞLU KAYMAKAMLIĞI
TÜRKOĞLU
11.10.2023
11-25 EKİM 2023
TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ONİKİŞUBAT
13.10.2023
13-27 EKİM 2023
ONİKİŞUBAT SUZAN BİLGİLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ
ANDIRIN
13.10.2023
13-27 EKİM 2023
ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI
ÇAĞLAYANCERİT
13.10.2023
13-27 EKİM 2023
ÇAĞLAYANCERİT KAYMAKAMLIĞI
NURHAK
13.10.2023
13-27 EKİM 2023
NURHAK KAYMAKAMLIĞI
EKİNÖZÜ
13.10.2023
13-27 EKİM 2023
EKİNÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
Ayrıca; vatandaşlarımızın dilemesi durumunda Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden de itiraz başvuruları alınacaktır.