Kahramanmaraş’ta vatandaşlar seçim sonuçlarını değerlendirdi!

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a %75'in üzerinde oy vererek Türkiye'de neredeyse ilk sıralarda yer aldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar depremzedelerin gözetilmesi, konteyner kentlerin yerleştirilmesi, kalıcı konutların ve köy tipi evlerinin yapılması vatandaşı ziyadesi ile memnun etmiş görünüyor. Yapılan sokak röportajlarında depremzedeler Erdoğan'ın kazanmasından çok memnun olduklarını ve doğru olanın rücu ettiğini ifade etti.

CHP ve millet ittifakı gelseydi bu konutlarının dahi yapılamayacağını öne süren vatandaşlar, her zaman Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi.