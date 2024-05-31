Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş’ta yaşlılara yemek hizmeti!

Büyükşehir Belediyesi, evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara günlük sıcak yemek hizmetini aralıksız sürdürüyor. Haftanın 7 günü sağlanan hizmetten vatandaşlar büyük memnuniyet duyuyor.

Kahramanmaraş’ta yaşlılara yemek hizmeti!

Kahramanmaraş’ta yaşlılara yemek hizmeti!

Büyükşehir Belediyesi, evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara günlük sıcak yemek hizmetini aralıksız sürdürüyor. Haftanın 7 günü sağlanan hizmetten vatandaşlar büyük memnuniyet duyuyor.

31 Mayıs 2024 Cuma 17:18

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Türkiye’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulu çınarlarını da yalnız bırakmıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi mutfağında usta eller tarafından hazırlanan yemekler paketlenerek her gün kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Haftanın 7 günü sağlanan sıcak yemek hizmeti yaşlıların da yüzünü güldürüyor.

“Her Gün Evimize Sıcak Yemek Getiriliyor”

Sıcak yemek hizmetinden faydalanan Kadriye Kenger, “Ben tek yaşıyorum, ailem yok. Her gün evime sıcak yemek getiriliyor. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun” dedi. Hacı İbrahim Demir, “Her gün evimize kadar sıcak yemek getiriliyor. Allah razı olsun” diye konuştu. Elife Dağlı ise, “Böyle hizmetlere ihtiyacım var. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de her gün sıcak yemek getiriyor. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yaşlılara Yemek Hizmeti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’de Refah İçin basın açıklaması düzenlendi
KSÜ’de Refah İçin basın açıklaması düzenlendi
Kahramanmaraş’ta yeni dönemin ilk UKOME toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş’ta yeni dönemin ilk UKOME toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş Heyeti Başkentte Bakan Bak ve Tunç İle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş Heyeti Başkentte Bakan Bak ve Tunç İle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş kültür buluşmalarına görkemli açılış!
Kahramanmaraş kültür buluşmalarına görkemli açılış!
Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”
Başkan Görgel; “Şehrimiz istiklal spor’un yanında”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber