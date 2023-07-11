Kahramanmaraş’ta yatay parklanmaya dikkat!

Şehir genelinde yatırımlarını hızlandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde de önemli bir aşama kat etti.

Deprem öncesi alt ve üstyapısı kısmen tamamlanan projede yaşanan felaketin ardından çalışmalar yeniden başlatılırken, Alparslan Türkeş Bulvarı ise asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

Parklanma alanı ile 4 şerit olarak vatandaşlara hizmet veren caddede ise trafikte aksamalara sebep olunmaması için yatay parklanma kuralına uyulması istendi.

Bu yönde sürücülerin dikkatini çekmek için alanda yatay parklanma levhalarını da konumlandıran Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nın yanı sıra güzergâh boyunca yatay parklanmanın uygulanacağını belirtti.