Kahramanmaraş’ta ‘Yok olmadan fark et’ projesi hayata geçiyor!

Proje kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş tüm değerler arşivlenecek.

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, “Biz bu şehrin bütün varlıklarını inceleyip araştırıp fotoğraflardaki arşivler de yerini almasını istiyoruz yakın gelecekte bir çok meslek yaban hayati bitki örtüsü kalmayacak onun için Yarınların arşivini oluşturuyoruz.” dedi.

“Ceviz oymacılığı Selçukluya kadar uzanan ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline gelmiştir. Bir ağacın odun olup oradan lata haline gelip işlemeye giren ceviz ağacı ustanın eline değdiğinde nakış nakış işlenen ve muhteşem görseller ortaya çıkan oymalar fabrikasyon olmayıp tane tane herbir motif elde işlenmek kaydıyla halkın beğenisine sunuluyor. Bu sanatta ceviz ağacının tercih edilmesinin sebebi sertliğinden dolayı ceviz ağacı hammadde olarak kullanılıyor.

Kahramanmaraş’a has oymacılık tarzı ile gözleri büyüleyen oymacılığın talep alanı da bayağı geniş. Hemen hemen her gelinlik kızın bir çeyiz oyma sandığı bir mücevher sandığı adetten olduğu için uzun yıllar her evin köşelerini süsleyen oymacılık maalesef günümüzde bitmek üzere olan bir sanattır. El emeği göz nuru tane tane işlenen ürünlerin hammaddesi ceviz ağacıdır. Kahramanmaraş’a yolunuz düşerse mutlaka bu ince sanatın satıldığı mağazalara uğrayıp görmenizi tavsiye ederim.”