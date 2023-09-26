Kahramanmaraş’tan 12 Şirket İSO 500’de

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" araştırma sonuçları açıklandı. Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 12 firma yer aldı. Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 12 şirketimizle temsil ediliyor olmak Kahramanmaraş’ımız için çok önemli. Listedeki Kahramanmaraşlı firmalarımızın sayısının artması için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.