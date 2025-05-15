Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde sporun yaygınlaşması ve yerel takımlara olan desteğin artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda, TFF 3. Lig Play-Off yarı final mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklalspor’un Sebat Gençlikspor ile oynayacağı kritik karşılaşma, şehrin kalbinde dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Spora ve sporsevere her daim destek veren Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da oynanacak müsabakayı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kurulacak dev ekranda futbolseverlerle buluşturacak. Etkinlik sayesinde şehirdeki taraftarlar, tribün atmosferini hep birlikte yaşayarak İstiklalspor’un yanında olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm sporseverler dev ekran karşısında takımlarına destek olmaya davet edildi.