Kahramanmarş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

15 Temmuz Cumartesi günü ilk olarak saat 11.00’da Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyaret edilecek. Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saat 21.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda; kısa film gösterimi, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, mehter konseri; şiir, kaside ve ilahi dinletisi ile Kur’an-ı Kerim Tilaveti Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.