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KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu’nda kursiyerler hem teorik bilgiler öğreniyor hem de şehrin tarihi ve doğa harikası mekânlarında gerçekleştirdiği uygulamalı fotoğraf çekimleriyle bilgilerini pratiğe döküyor.

KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar

KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu’nda kursiyerler hem teorik bilgiler öğreniyor hem de şehrin tarihi ve doğa harikası mekânlarında gerçekleştirdiği uygulamalı fotoğraf çekimleriyle bilgilerini pratiğe döküyor.

17 Kasım 2022 Perşembe 13:29

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. KAMEK’te en çok talep gören kurslardan bir tanesi de Fotoğraf Çekimi Kursu oldu. KAMEK Kurs Merkezi’nde eğitmen Melih Gemci tarafından kursiyerlere; temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf makineleri ve ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon ile arşivleme teknikleri başta olmak üzere fotoğrafçılığa dair pek çok eğitim veriliyor. Fotoğraf çekimine dair teknik bilgiler öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise şehrin tarihi mekânlarını ve doğal güzellikleri ziyaret ederek çektikleri fotoğraflarla bilgilerini pratiğe döküyorlar. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencileri, şehrin doğal güzelliklerinden Döngel Şelalesi’ni ziyaret ederek uygulamalı fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Kursun çok faydalı olduğunu ve yeni şeyler öğrendiklerini belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Kendimizi Geliştirebiliyoruz”

Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencilerinden Mustafa Torun, “Bu kursta fotoğraf çekimine dair yeni bilgiler öğrendim. Kursu başarıyla tamamlamamızın ardından bizlere verilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da çok işimize yarayacağını düşünüyorum” dedi. Diğer bir kursiyer Tuğba Kuş ise, “Seramik işiyle ilgileniyorum. Ürünlerimin fotoğrafını daha profesyonel bir şekilde çekebilmek için bu kursa katılmıştım. Fotoğraf konusunda çok yetkin olmadığımı fark ettim ve burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştirebiliyorum. Kendi ürünlerimin fotoğrafını nasıl çekeceğimi öğrenmenin yanı sıra sanatsal olarak da kompozisyon, ışık ve makine kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler öğreniyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyerlerden Büyükşehir’e Teşekkür

Kursun kendisine çok faydalı bilgiler kattığını belirten Olcay Yolkulu, “İnternet ve sosyal medyadan KAMEK Kursları’na başvuruların başladığını gördüm. Fotoğrafçılığa da ayrı bir merakım olduğu için hemen başvuru yaptım. Bu kursta fotoğrafın sadece bir tuşa basmaktan ibaret olmadığını öğrendik ve fotoğrafçılık konusunda teknik bilgiler ediniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir kursiyer Mücahit Gürgün, “Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Fotoğraf çekimine ilgi duyuyorum. Bu noktada kendimi geliştirmek için KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu’na katıldım. Hocalarımızın desteğiyle teknik olarak donanım sahibi olmaya başladık. Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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