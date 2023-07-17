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KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan “Ormanlar Kül Olup Gidiyor”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama ayptı.

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan “Ormanlar Kül Olup Gidiyor”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan “Ormanlar Kül Olup Gidiyor”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama ayptı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:41

Hersene Türkiye’nin ciğerlerinin yandığına işaret eden Özdoğan şunları söyledi;

“Yine umursamazlık

Birilerinin menfaati uğruna ,veyahut keyfi yerine geldindiye ,umursamadan hersene yakılan canlar ormanlar mahf oluyor .

Bu sebeple alınan veballeri insan nasıl kaldira bilirki .

Birileri mangal keyfi yapacak diye, birileri

Bağ bahçe düzenleyecek diye , birileri anız yakıp yeniden ekip biçecek diye,birileri biryerlerden nemalanacak diye,her sene ciğerimiz yanıyor.

Ormanlar ve binlerce içinde barınan hayvan ve canlılar kül olup gidiyor ,Kim dur diyecek

Bu birilerine kim ağır ceza verecek .

Bu sekil devam derse Türkiye artık çöl ülkesi olmaya kesin ve katii olarak girecek.

Bütün uyarılar ve bütün önlemlere rağmen birilerinin dikkatsiz davranışı yüzüne her sene binlerce hektar kül olmakla beraber

Binlerce bitki örtüsü ve binlerce hayvan böcek türü yok olmakta .

Bu büyük vebale kim katlanacak .

Hepimiz bundan sorumluyuz hiç kimsenin

Keyfi yerine gelsin diye bu güzelim ormanları helak edemeyiz .

Biran önce bu tür davranışlara hep birlikte dur demeliyiz .”

Anahtar Kelimeler:
KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan “Ormanlar Kül Olup Gidiyor”
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