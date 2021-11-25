Kamu baş denetçisi Malkoç, "Kahramanmaraş memnuniyeti yüksek bir şehir"

Kahramanmaraş’ta bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Ombudsman Şeref Malkoç, “Bu programın ardından belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz ardından muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Bir nevi serbest kürsü kuracağız. Halkımız o kürsüden fikrini açıkça söyleyecektir. Biz halk ile devlet arasında bir nevi arabuluculuk yapıyoruz" dedi.

“Biz şikayetlere çözüm arıyoruz”

Diğer Kamu Denetçilerinin konuşmalarında kendileri ile Kahramanmaraş arasında bağ kurduklarına işaret eden Şeref Malkoç, "Az önce konuşan Kamu Denetçisi arkadaşlarım Kahramanmaraş’la kendileri arasında bir bağ kurdular. Bende Trabzonlu'yum. Dolayısıyla en büyük bağı benim kurmam lazım. Trabzon ve Kahramanmaraş kardeş şehirdir. Trabzon’da en büyük cadde Kahramanmaraş Kahramanmaraş’ta da en büyük cadde Trabzon caddesidir” diye konuştu.

Gazeteciler tarafından yöneltilen soruları da cevaplayan Malkoç, "Kahramanmaraş' tan da her ilden oluğu gibi bizlere şikayetler geliyor. Diğer illeri göz önünde bulundurursak Kahramanmaraş memnuniyeti yüksek bir şehir. Bugüne kadar Kahramanmaraş’tan bize ulaşan başvuru sayısı 2800 bu da çok yüksek bir sayı değildir" ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş kendi kendine yeten bir şehirdir”

Malkoç, konuşmasının sonunda ise, “Yapmış olduğumuz anketlerde Kahramanmaraş'ta kurum bilinirliğimizin aslında 35'lerde olduğumu görüyoruz. Kahramanmaraş kendi kendine yeten bir şehirdir. Demek ki sorunları kendi içinde hallediliyor. Başvurunun az olmasının sebebi bu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.