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Kanlı İtiraf

ABD'nin Mississippi eyaletinde siyahi 32 yaşındaki Micheal Jenkins ve 35 yaşındaki Eddie Parker'a silah, şok cihazı ve yumrukla şiddet uygulayan 6 eski polis memuru bugün hakim karşısına çıktı.

Kanlı İtiraf

Kanlı İtiraf

ABD'nin Mississippi eyaletinde siyahi 32 yaşındaki Micheal Jenkins ve 35 yaşındaki Eddie Parker'a silah, şok cihazı ve yumrukla şiddet uygulayan 6 eski polis memuru bugün hakim karşısına çıktı.

05 Ağustos 2023 Cumartesi 12:42

Mahkeme, 2 siyahiye işkence eden 6 polis memuruna insan haklarını ihlal etmek, silah kullanmak ve haklardan yoksun bırakma suçlamaları dahil 16 suçlama yöneltti. Eski polis memuru 52 yaşındaki Baş Müfettiş Brett McAlpin, 28 yaşındaki Narkotik Müfettişi Christian Dedmon, 46 yaşındaki Teğmen Jeffrey Middleton, 31 yaşındaki Polis Yardımcısı Hunter Elward, 27 yaşındaki Polis Yardımcısı Danil Opdyke ve 31 yaşındaki Narkotik Müfettişi Joshua Hartfield, 2 siyahi kişiye işkence yaptıkları suçlamalarını kabul etti.

Söz konusu 6 eski polis memurunun 24 Ocak'ta Mississippi'nin Braxton kasabasında iki siyahi erkeğin evine girdiği, daha sonra onları kelepçelediği ve iki saatten fazla süre şiddet uyguladığı belirtildi.

Polis memurlarının iki adamı şok tabancası kullanarak defalarca dövdüğü ve ırkçı hakaretlerde bulundukları, bir polis memurunun da Jenkins'e ateş açarak ağzından ve çenesinden yaraladığı ifade edildi.

ABD'li avukat Darren J LaMarca ise olay hakkında, "Bu eski kolluk görevlileri, pek çok kişinin gurur ve onurla taktığı rozeti lekeleyen iğrenç ve ahlaksız şiddet eylemlerinde bulundular. Yeminlerini bozdular ve bizi korumaya yemin ettikleri birer suçlulara dönüştüler" dedi.

Başsavcı Merrick Garland de 6 eski polis memurunun 'kurbanlarına işkence yaptığını ve onlara tarif edilemez zararlar verdiğini' söyledi. Geçtiğimiz haziran ayında istifa eden ve kovulan 6 polis memurunun aynı olayla ilişkili olarak devlet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

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