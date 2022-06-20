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Karne Sevincini Heyecan Bahçesi’nde Yaşadılar

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, hafta sonu karne sevinci yaşayan gençleri ağırladı.

Karne Sevincini Heyecan Bahçesi’nde Yaşadılar

Karne Sevincini Heyecan Bahçesi’nde Yaşadılar

Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi, hafta sonu karne sevinci yaşayan gençleri ağırladı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 16:19
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe mahallesinde hizmete sunduğu Heyecan Bahçesi, karne sevinci yaşayan ve yaz tatiline giren öğrencileri ağırladı.

Yaz tatiline Heyecan Bahçesi aktiviteleriyle merhaba diyen öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a da teşekkür etti.
Hafta sonu yoğunluğu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilerin karne sevincini paylaştıklarını söyledi.
Heyecan Bahçesi’nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını aktaran Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Şuanda hizmette olan Heyecan Bahçemiz’de gençlerimize kaliteli bir hizmet sunuyorluyor. Hafta sonu yaz tatili ve karne heyecanı yaşayan gençlerimiz Heyecan Bahçesi’ne yoğun ilgi gösterdi. Bizler de onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Heyecan Bahçemiz de dilediğince eğleniyorlar. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum.”

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Karne Sevincini Heyecan Bahçesi’nde Yaşadılar
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