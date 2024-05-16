Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükseliyor

Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından mahalle sakinleri konteynerlere yerleştirildi ve köy tipi evlerin yapımına başlandı.

Avcılar Mahallesi'nin 3 kilometre batısında afet sonrası yerleşim alanı olarak belirlenen ormanlık alana konteynerler yerleştirildi ve 90 haneden oluşan mahalle sakinleri buraya taşındı. Toplamda 82 köy tipi konutun yapılmasına karar verilerek, ilk etapta 34 konutun kaba inşaatı tamamlandı ve ince işçiliğe geçildi. Kalan 48 konutun da ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kayaalp, yaşanan felaket sonrası köylerinin taşınmasına karar verildiğini belirterek devletin ve emeği geçen herkesin yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Mahalle muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise felaket sonrası acil olarak konteyner kent kurulduğunu ve şu anda depreme dayanıklı konutların hızla yükseldiğini ifade etti.

Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükselirken, bölge halkı devletin sağladığı desteklerle yeni bir başlangıca adım atmaya hazırlanıyor.