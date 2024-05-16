Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Yerleşkenin üzerine dev kaya kütleleri düşmesi sonucu mahalle sakinleri acil olarak tahliye edildi.

Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükseliyor

Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi, 6 Şubat depremlerinde büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Yerleşkenin üzerine dev kaya kütleleri düşmesi sonucu mahalle sakinleri acil olarak tahliye edildi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 17:53

Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından mahalle sakinleri konteynerlere yerleştirildi ve köy tipi evlerin yapımına başlandı.

Avcılar Mahallesi'nin 3 kilometre batısında afet sonrası yerleşim alanı olarak belirlenen ormanlık alana konteynerler yerleştirildi ve 90 haneden oluşan mahalle sakinleri buraya taşındı. Toplamda 82 köy tipi konutun yapılmasına karar verilerek, ilk etapta 34 konutun kaba inşaatı tamamlandı ve ince işçiliğe geçildi. Kalan 48 konutun da ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kayaalp, yaşanan felaket sonrası köylerinin taşınmasına karar verildiğini belirterek devletin ve emeği geçen herkesin yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Mahalle muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise felaket sonrası acil olarak konteyner kent kurulduğunu ve şu anda depreme dayanıklı konutların hızla yükseldiğini ifade etti.

Kaya düşmesi nedeniyle taşınan köyün deprem konutları hızla yükselirken, bölge halkı devletin sağladığı desteklerle yeni bir başlangıca adım atmaya hazırlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaya Düşmesi Nedeniyle Taşınan Köyün Deprem Konutları Hızla Yükseliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu
Kahramanmaraş’ta Dağıstanlılar kara sabanla öküz koştu
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!
Kiü Karacasu Kampüsü Ağaçlandırıldı
Kiü Karacasu Kampüsü Ağaçlandırıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir’de İlk Canlı İhale Yayını Yapıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir’de İlk Canlı İhale Yayını Yapıldı
Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi
Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber