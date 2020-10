Kent konseyi harekete geçmeli

2019 LGS sınavına baktığımızda Türkiyede 81 şehir var, maraş malasef 64. sıradadır.

Buda gösteriyorki maraşımızda yeteri kadar eğitim yok....

1.200.000 nüfusa dayanmış bir şehir 1 tane içi doldurulamamış üniversite, 2. sinin adı var kendisi yok, Maraşımızın çok zengin iş adamları var, hiç özel üniversitesi yok, yani eğitiminde bir çok sorunları var, kimse ne yapacağını bilmiyor, işte sıralamamız eğitimin çok zayıf olduğunun kanıtıdır....

Maraşımızın ciddi bir kent konsey çalışması olmalıdır.

Konseyin içerisinde KMTSO, MEB,sivil toplum örğütleri, gazeteci, vatandaş,belediye, milletvekili vs. olmalı, ayda bir toplanmalı, şehirimiz sorunları her konusu tartışılmalı, ortak akıl ile bu şehrin gelişmesinin önündeki sorunlar tartışılmalı, buna göre ortak bir görüş oluşmalı, hedefe kilitlenip sorunlar bir an evvel öncelik sırasına göre yapılmalıdır....

Eğer böyle ortak bir akılla bir şehir yönetilmezse sorunlar bitmez, seçilenler tek başına bu işleri bilmez altından kalkamaz, şehir her konuda geri kalır...

Saygılarımla.