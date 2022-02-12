Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Kervancıoğlu: 12 Şubat, Kahraman Maraş’ın esaret zincirlerini kırdığı destandır!

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kervancıoğlu: 12 Şubat, Kahraman Maraş’ın esaret zincirlerini kırdığı destandır!

Kervancıoğlu: 12 Şubat, Kahraman Maraş’ın esaret zincirlerini kırdığı destandır!

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 14:41
banner459

Mesajında, Sütçü İmam’ın düşman askerine sıktığı ilk kurşunla vatanı saran esaret uykusundan uyandırdığını ve milli mücadelede tüm yurda cesaret verdiğini belirten Kervancıoğlu, 12 Şubat 1920’de kazanılan zaferin en büyük bağımsızlık destanlarından biri olduğunu aktardı.

Kervancıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Mevzu vatansa gerisi teferruattır, sözünü benimseyen ve yaşatanların diyarıdır, Kahramanmaraş! Mesele memleket olduğunda sözünü esirgemeyenlerin, mesele namus olduğunda yeri göğü inletenlerin, mesele iman olduğunda ise kendinden geçenlerin diyarıdır, Kahramanmaraş! Mesele hem memleket hem iman hem de namus olduğunda; yok olma pahasına varlık mücadelesi veren kahramanların diyarıdır, Kahramanmaraş! Dosta güven, düşmana korku salan bu şehir, Sütçü İmam'ın düşman askerine sıktığı ilk kurşunla, vatanı saran esaret zincirlerini kırmıştır. İşgale karşı her karış toprağı bir cephe, her ferdi bir nefer olan kahramanlar diyarı, kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe geçmiştir. Düşmanın cesaretini kıran ve işgal altındaki Anadolu insanına umut olan ecdadımız, çevre illerin yardımına da koşarak; vatan toprağının bölünmez bütünlüğünü ve halkın hürriyetini kanlarının son damlasına kadar savunmuşlardır. Ecdadımızın dillere destan kahramanlığı düşmanlarımızı kıskandırırken; bizleri ise gururlandırmıştır. Onlar üzerlerine düşeni yaptı ve bu cennet vatanı bize miras bıraktılar. Biz de atalarımızın mirasına sahip çıkmayı bir borç bilerek; şehrimizin, ülkemizin her yönüyle kalkınmasında sorumluluk alıyoruz. ‘Bayraksız namaz kılınmaz’ inancıyla düşmanı bozguna uğratan ve gölgesine sığındıkları Türk Bayrağı’nın altında namaza duran ecdadımızın izinden gidiyoruz. Bugün Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak yöresel lezzetlerimizi ve marka değerlerimizi, ‘Made in Kahramanmaraş’ imzasıyla, dünyanın birçok noktasına ulaştırmanın ve şanlı bayrağımızı buralarda da dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vizyon sahibi, yenilikçi ve girişimci ruhumuzla milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılıyor, atalarımızın 102 yıl önce verdiği bağımsızlık mücadelesini bugün ekonomide, ticarette de sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şanlı ecdadımız olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Ay Yıldızlı Türk bayrağımızın semalarımızda şan ve şerefle sonsuza kadar dalgalanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını, yürekten kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Kervancıoğlu: 12 ŞubatKahraman Maraş’ın Esaret Zincirlerini Kırdığı Destandır!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda
İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda
Uğur Türkmen’den 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı
Uğur Türkmen’den 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı
TÜMKİAD il başkanlığından KMTSO’ya ziyaret
TÜMKİAD il başkanlığından KMTSO’ya ziyaret
Başkan Güngör Oyuncu Tamer Karadağlı’yı Ağırladı
Başkan Güngör Oyuncu Tamer Karadağlı’yı Ağırladı
Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber