Kervancıoğlu: 12 Şubat, Kahraman Maraş’ın esaret zincirlerini kırdığı destandır!

Mesajında, Sütçü İmam’ın düşman askerine sıktığı ilk kurşunla vatanı saran esaret uykusundan uyandırdığını ve milli mücadelede tüm yurda cesaret verdiğini belirten Kervancıoğlu, 12 Şubat 1920’de kazanılan zaferin en büyük bağımsızlık destanlarından biri olduğunu aktardı.

Kervancıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Mevzu vatansa gerisi teferruattır, sözünü benimseyen ve yaşatanların diyarıdır, Kahramanmaraş! Mesele memleket olduğunda sözünü esirgemeyenlerin, mesele namus olduğunda yeri göğü inletenlerin, mesele iman olduğunda ise kendinden geçenlerin diyarıdır, Kahramanmaraş! Mesele hem memleket hem iman hem de namus olduğunda; yok olma pahasına varlık mücadelesi veren kahramanların diyarıdır, Kahramanmaraş! Dosta güven, düşmana korku salan bu şehir, Sütçü İmam'ın düşman askerine sıktığı ilk kurşunla, vatanı saran esaret zincirlerini kırmıştır. İşgale karşı her karış toprağı bir cephe, her ferdi bir nefer olan kahramanlar diyarı, kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe geçmiştir. Düşmanın cesaretini kıran ve işgal altındaki Anadolu insanına umut olan ecdadımız, çevre illerin yardımına da koşarak; vatan toprağının bölünmez bütünlüğünü ve halkın hürriyetini kanlarının son damlasına kadar savunmuşlardır. Ecdadımızın dillere destan kahramanlığı düşmanlarımızı kıskandırırken; bizleri ise gururlandırmıştır. Onlar üzerlerine düşeni yaptı ve bu cennet vatanı bize miras bıraktılar. Biz de atalarımızın mirasına sahip çıkmayı bir borç bilerek; şehrimizin, ülkemizin her yönüyle kalkınmasında sorumluluk alıyoruz. ‘Bayraksız namaz kılınmaz’ inancıyla düşmanı bozguna uğratan ve gölgesine sığındıkları Türk Bayrağı’nın altında namaza duran ecdadımızın izinden gidiyoruz. Bugün Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak yöresel lezzetlerimizi ve marka değerlerimizi, ‘Made in Kahramanmaraş’ imzasıyla, dünyanın birçok noktasına ulaştırmanın ve şanlı bayrağımızı buralarda da dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vizyon sahibi, yenilikçi ve girişimci ruhumuzla milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılıyor, atalarımızın 102 yıl önce verdiği bağımsızlık mücadelesini bugün ekonomide, ticarette de sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şanlı ecdadımız olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Ay Yıldızlı Türk bayrağımızın semalarımızda şan ve şerefle sonsuza kadar dalgalanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını, yürekten kutluyorum.”