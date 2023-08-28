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Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in sözlerine yanıt gecikmedi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in isim vermeden eleştirdiği CHP Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın "Akşener'e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in sözlerine yanıt gecikmedi!

Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in sözlerine yanıt gecikmedi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in isim vermeden eleştirdiği CHP Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın "Akşener'e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum" ifadelerini kullandı.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:06

Geçtiğimiz günler de Afyonkarahisar da konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası hem iktidara hem de ittifak ortaklarına ağır ve sert sözlerle yüklenmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenle uğraştık. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim, özür diliyorum" cümlelerini kullanmıştı. Bu sözlerin sorulduğu Kılıçdaroğlu ise "Yoruma dayalı soruları yanıtlarsam Akşener'e nezaketsizlik yapmış olurum" dedi.

"NEZAKETSİZLİK YAPMAK İSTEMEM"

Meral Akşener'in ağır sözlerle eleştirdiği Kılıçdaroğlu ise konu hakkında ilk kez konuştu. Cumhuriyet'e değerlendirmede bulunan CHP lideri, "Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplayıp kendisine nezaketsizlik yapmak istemem" sözleriyle yanıt verdi

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Akşenerin Sözlerine Yanıt Gecikmedi!
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