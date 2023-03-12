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Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular

Kahramanmaraş’ta depremzedeler için kurulan Kırgız Çadırında Hayat Boyu Öğrenme Projesi hayata geçirildi.

Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular

Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular

Kahramanmaraş’ta depremzedeler için kurulan Kırgız Çadırında Hayat Boyu Öğrenme Projesi hayata geçirildi.

12 Mart 2023 Pazar 12:18

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Millet Bahçesinde inşa edilen Kırgız çadırlarında Olgunlaşma Enstitüsü, depremzede vatandaşlarla tek yürek oldular.

Depremin ardından Kahramanmaraş giden 10 kişilik Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ekibi Kılavuzlu Millet Bahçesi Kazak Kırgız Otağı içerisine kurulan geleneksel çadırında üreterek iyileşeceğiz mottosuyla depremzedelerimize ilgi duydukları sanata yönelik tasarım, üretim, girişimcilik bilgisayar, e ticaret, temel yasam becerileri eğitimleri veriliyor.

Yörük kültürümüzün bize öğrettiği en büyük değer doğayla dost yaşamaktır. Yapılacak çalışmalarda Kahramanmaraş endemik çiçekleri ters lale, salep orkidesi gibi çiçekler toprak renkleriyle birleştirilerek kadınlarımızın ellerinde yeni tasarımlarla hayat buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinelerinde kurulan çadırlarda herkesin kolayca erişebileceği şekilde üretip satışa sunulma süreci başladı.

Herhangi bir diploma ve eğitim zorunluluğu olmayan atölye çalışmalarında mikro eğitimlerle direk yapılacak ürüne yönelik bilgiler verilerek kişilerin becerisi ve ilgisi dahilinde üretime dahil ediliyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, üretilen ürünlerin çeşitli platformlarda satışı için profesyonel bir ekiple çalışmalarına devam ediyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve deprem sonrası sosyal hayatın normalleşmesini destekleme sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, “Hayat boyu öğrenme kurumları tek yürek oldu. Kırgız çadırlarını bize tahsis eden Kırgız milletine, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve bu sahada yer alan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü kurumumuza teşekkür ediyoruz. Buradaki hedefimiz depremzede halkımıza psikolojik anlamda destek sunabilmek. Burada depremzede arkadaşlarımıza; bunlar öğrenciler, hanımlar, çocuklar, gençler, her türlü kesime hitap ediyoruz biz burada. Onların getirmiş olduğu malzemelerle, her türlü aksesuarlarla çalışma yapacağız. Yaptığımız çalışmalar içinde boyamadan turun kumaş dikimine, tasarımlara kadar farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yaş gurubuna hitap eden çalışmalarımız olacak bunlar” dedi.

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Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
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