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Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Karacasu Tekstil ve Meba Yufka işletmelerini ziyaret ederek yetkililerinden üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, çalışanlarla da sohbet etti. Programın devamında Birey Özel Öğretim Kursu’nu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Kirişci ve Güngör, gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Gençlerimizle Birlikte Türkiye Yüzyılı’na Emin Adımlarla

Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekilimiz Sayın Vahit Kirişci ile şehrimizde faaliyet gösteren işletmelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ticaretin canlanması ve hayatın normale dönmesi noktasında gayret gösteren tüm işletme sahiplerimize ve çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımızla birlikte öğrencilerimizi de ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin taleplerini dinledik, sorularını yanıtladık. İnşallah gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyeceğiz” cümlelerini kaydetti.

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Kirişci Ve GüngörVatandaşlarla Bir Araya Gelmeyi Sürdürüyor
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