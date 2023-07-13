KKTC ve Gürcistan’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 ziyareti!

12 Ağustos’ta Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açması planlanan Uluslararası EXPO 2023 için geri sayım devam ederken, katılımcı ülkelerden Kahramanmaraş’a ziyaretler yoğun bir şekilde devam ediyor.

EXPO 2023’e katılacak olan Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yetkililer Kahramanmaraş’a gelerek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

‘Yavru Vatan’ olarak tanımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mersin Başkonsolosu ZaliheMendeli ile Gürcistan’da bulunan dünyanın en eski, en büyük ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürünüEXPO 2023 ile Kahramanmaraş’a kuracak olan Batum Botanik Bahçesi Genel Müdürü İrakliArchaia ve Peyzaj Müdürü TengizTerialadze, Başkan Mahçiçek’den projelerde gelinen son noktaya ilişkin bilgi aldı.

EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök’ün de hazır bulunduğu ziyarette EXPO 2023 Sergi Alanı’nı gezdirerek projeler hakkında yerinde bilgiler veren Başkan Mahçiçek, misafirlerini Belediye Hizmet Binası’nda da ağırladı. Burada da hem video hem de proje görselleriyle teknik bilgi paylaşımında bulunulurken, yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunuldu.

“Cumhurbaşkanımızın geliş tarihinin belli olmasıyla açılış günümüz kesinleşmiş olacak”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin EXPO 2023’e katılımlarının oldukça anlamlı olduğunu belirterek, “Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden değerli misafirlerimizi şehrimizde görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. EXPO 2023 çalışmalarımızda son aşamaya geldik, bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosumuz ZaliheMendeli ile Gürcistan’da bulunan dünyanın en eski ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi’nin Genel Müdürü İrakliArchaia ile Peyzaj Müdürü TengizTerialadze’yikendi stantlarını gezmek üzere bizleri ziyaret ederek onurlandırdılar. Artık açılışa doğru mesafe almaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığımızdan açılış tarihiyle ilgili yanıt bekliyoruz. Değerli Bakanımız Vahit Kirişci beyefendi ve milletvekili arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın geliş tarihini tam olarak belirlediğinde açılış tarihimiz de kesinleşmiş olacak. Bu aşamada bizim düşündüğümüz tarih ise 12 Ağustos” dedi.

“Şehrimizin tanıtımına, ekonomisine ve istihdamına katma değer sağlamış olacağız”

Pandeminin ardından deprem felaketiyle Kahramanmaraş halkının ciddi acılar yaşadığını ifade eden Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün çok daha anlamlı hale geldiğini ifade ederek, “Biliyorsunuz pandeminin ardından Kahramanmaraş olarak büyük bir felaketi yaşadık. Çok ciddi acılar çektik ama hayat devam ediyor. Kahramanmaraş’ın ve insanlarımızın da bir rehabilitasyona ihtiyacı vardı. Bu acıları bir nebze telafi edeceği, insanlarımızın bir araya gelerek güzel zamanlar geçireceği, günün stresini üstlerinden atacağı bir alan oluşturduk. Dolayısıyla Ağustos’ta açalım istedik ama süreyi de bir miktar kısalttık. Şuana kadar 29 ülke EXPO 2023’e katılacaklarını teyit ettiler. Kahramanmaraş, bu kabil uluslararası bir projeyi ilk kez yapıyor. Şehrimizin tanıtım eksiğini gidermemiz bakımından hem ulusal hem de uluslararası tarafı olan bir proje yapmalıydık. Yakın bir zamanda gerçekleşecek inşallah. Bizim öngörülerimize göre inşallah her yıl 1 milyon insan şehrimizi ziyaret edecek. Bir örnek verecek olursam, Konya’da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 600 bin kişi ziyaret etmiş. Bizim de Kelebek ve Uğur Böceği Bahçemiz var, bize de şuan için en az 400 bin insan gelsin. Yani insanları şehre çekecek projeler olması lazım. Kahramanmaraş’ın gastronomisinden tutun kültürüne, tarihine kadar vizyonumuzu açığa çıkaracak. Aynı zamanda iş insanlarımızı farklı ülkelerden gelen ticaret erbaplarıyla bir araya getirerek ortak yatırım alanları oluşturabilirsek şehrimizin ekonomisine ve istihdamına katma değer sağlamış olacağız. Bunu bir başka projeyle de gerçekleştirme imkanımız yoktu. Bize göre çok anlamlı bir proje. Kazanımlarını da hep beraberce göreceğiz. Bu projede uluslararası katılımcı ülke sayısının artmasında sayın Büyükelçimiz Erdoğan Kök beyefendinin çok ciddi katkısı var. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımcı ülkeler şehrimizi ziyaret etmeye devam ediyor, böyle böyle şehrimizi EXPO 2023’e hazırlamış olacağız. Değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin EXPO 2023’e olması bizim için ayrıca büyük bir gururdur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu ZaliheMendeli ise EXPO 2023’ü Kahramanmaraş’a kazandırma başarısından dolayı Başkan Mahçiçek’i teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin EXPO 2023’de yer almasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Mendeli, sözlerine şu şekilde devam etti, “Kahramanmaraş’ın böylesine önemli bir projeye ev sahipliği yapmasından dolayı sizleri tebrik ediyorum. Belediye Başkanımızın dediği gibi yerinde gördük, videoları izledik ve hayran kaldık. Elbette ki hem Kahramanmaraş hem de ülkelerin birbirlerini tanıması açısından önemlidir. 29 ülke arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de olması bizim için ayrıca büyük bir gururdur. Bizler için çok önemli burada bulunmak. Tanınmamış bir ülkenin bu gibi uluslararası projelerde yer alması diğer ülkelerle iş birliği için çok önemlidir. Buna vesile olan da hem iyi hem de kötü günde yanımızda olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bir kez daha tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası camia tarafından maruz bırakıldığını insanlık dışı ambargolarla boğuşmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de tanınma yönünde attığı adımlar var. Bunlar bir günde olacak şeyler değil. Anavatan güçlü olduğu sürece bizler de güçlü olacağız. Kahramanmaraş’ta olduğum için çok mutluyum, ev sahipliğinizden ötürü teşekkür ediyorum. EXPO 2023 sebebiyle sizleri kutluyor, başarılar diliyorum.”

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 özelinden hazırlanan hediyeleri misafirlerine takdim etti.