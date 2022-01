 Kmagc’ye 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyaretleri

Kentin Siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, protokol mensuplarının gerçekleştirdiği ziyaretlerde yerel basının sorunları, beklentileri, istekleri konuşuldu. Dijital medya yasasının da ele alındığı ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ünsal, “Bizlerde görmediğimiz, duymadığımız şeyleri onlardan öğreniyoruz”

Onikişubat Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ünsal “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü, tüm gazeteci arkadaşlarımızın basın mensuplarımızın gününü kutluyoruz. İnşallah daha güzel şartlarda çalışabilecekleri daha güzel günler diliyoruz. Gazeteci dostlarımız bizler ile beraber 7/24 mesai yapan arkadaşlarımızdır. Onların da her zaman gözü kulağı açık olmak zorunda, bizlerde görmediğimiz, duymadığımız şeyleri onlardan öğreniyoruz. Dolayısı ile bir şehrin duyan kulağı, gören gözü, duyu organlarıdır. Hissettiklerini bize rahatlıkla aktarabilen çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu vesile ile bu önemli günü canı gönülden kutluyoruz. İnşallah Allah daha önceden olduğu gibi bundan sonra daha güzel haberler yapmayı nasip eder. Hepinize başarılar dilerim.” İfadelerini kullandı.

Akparti Kadın Kolları Başkanı. “Gül Çitil Okur Vatandaşın gözü kulağı sizlersiniz”

Bu anlamlı günde sizleri yalnız bırakmak istemedik, her gün bizler ile beraber dağ, taş, tepe ve gece gündüz demeden bizler ile beraber mesai harcıyorsunuz, bizlerin fikirlerini vatandaşa aktarmak manasında büyük bir etkene sahipsiniz. Vatandaşın gözü kulağı sizlersiniz. Sizler demokrasimizin bükülmez bileğisiniz, demokrasi sizlerle daha güçlü. Sizlerle mesai arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günde bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel haberle ile nice senelere diyorum 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.

Çabukel, “STK’ların rahat hareket edeceği bir alan oluşturmak ve çalışma şartlarını daha uygun hale getirmek istiyoruz”.

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, “Öncelikle bizleri buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Bizim sizler mesai arkadaşlarımızsınız. Sahada biz sizi görüyoruz, hakkınız hiçbir şekilde ödenmez. Kahramanmaraş’ın kamuoyu bazı şeyleri duysun diye siyasiler ile, oda başkanları ile, sivil toplum kuruluşları ile valilik ve vatandaşların her türlü programlarına haber aktarmak için katılmaya çalışıyorsunuz. Sokak röportajları, Kahramanmaraş’ta yapılan kültür, sanat etkinliklileri, asayiş haberlerini bizlere iletmek için yoğun bir çaba sarf ediyorsunuz. Bu nedenle bizler çok kıymet veriyoruz sizlere, bugüne kıymet veriyoruz, bugün siz gazeteci arkadaşlarımızın hatırlandığı özel bir gün.

Bugünde bende Akdeniz Gazeteciler Cemiyetini ziyarette bulundum. Sizlerde burayı yeni açtınız burası sizin eviniz, bu evde de herkesi misafir ediyorsunuz, Allah razı olsun. Çalışmalarınızdan çok memnunuz, bizlerde sizlere maddi manevi destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin büyük bir emeği var, ailesi var, geçindireceği bir yuvası var, herkesin kendine göre bir yaşam tarzı var. İnşallah bu zor günleri de hep beraber atlatacağımız günler gelecek.

Benim bir projem var, bütün STK’ların bir araya geleceği bir kampus yapmak, burada tüm STK’ların rahat hareket edeceği bir alan oluşturmak ve çalışma şartlarını daha uygun hale getirmek. Bu projeyi hep beraber gerçekleştireceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah şartlarınız daha iyi olur, sizler güçlü olursanız demokrasimiz güçlü olur, yeniden bu güzel gününüzü kutluyor esenlikler diliyorum” dedi.

Çarman, “Basın hürdür, sansür edilemez”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mehmet Çarman, “Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. “Basın hürdür, sansür edilemez” ilkesinin unutturulmaya çalışıldığı gazetecilerin işsizlikle boğuştuğu, düşük ücretle, güvencesiz olarak istihdam edildiği, iktidar baskına maruz kaldığını düşünüyorum ve görüyorum. Bu büyük zorluklara rağmen, bu anlamlı gün ne kadar kutlu olabilirse o kadar kutlu olsun diyorum. Mesai arkadaşlarımız olan basın emekçisi kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında buludu.

Çetinkaya “Gazetecilik kutsal bir meslek, gecesi, gündüzü, düğünü, cenazesi ve bayramı olmayan bir iş”

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebeti ile buradayız. Aslında basın haber alma özgürlüğümüzün sahadaki emekçileri. Gözümüz kulağımız, elimiz ayağımızdır. Gazetecilik kutsal bir meslek, gecesi, gündüzü, düğünü, cenazesi ve bayramı olmayan bir iş. Basın mensubu arkadaşlarımızı 7/24 arazide vatandaşlara bir şeyleri haber etmek için canla başla çalıştığını büyük emekler verdiğine şahidiz. Basın Mensubu arkadaşlarımızın bir gün değil, her gün kıymetini bilmek lazım. Biz her zaman basın mensubu arkadaşlarımızla bir aradayız, gerek sahada gerek özel olarak ziyaret ederek, onlarla istişare yaparak fikirlerini önemsiyoruz. Bu anlamlı gününüzü canı gönülden kutluyor, her daim yanınızda olmaktan ve yanımızda olmanızdan mutluluk duyuyorum.

Nar, “Ülkü Ocakları olarak bizleri yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, “10 Ocak Gazeteciler günü münasebeti ile şehrimizde bulunan Gazeteci cemiyetlerini ziyaret etmekteyiz. Kahramanmaraş’ta basın bizim gözümüz kulağımız, her şeyimizi onlar ile yapıyoruz, onlarda bizler ile mesai harcıyor. Neredeyse 24 saat, gece gündüz demeden kendi hayatlarından ödün vererek vatandaşların haber alma özgürlüğü kapsamında emek harcıyorlar. Bizlerde bu emeği görüyor, bu emeğe şahidiz. Ülkü Ocakları olarak bizleri yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, bu anlamlı günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyorum.”