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KMBB grup yollarında çalışıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi grup yollarında asfalt kaplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KMBB grup yollarında çalışıyor

KMBB grup yollarında çalışıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi grup yollarında asfalt kaplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında grup yollarında çalışmalarına devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık İlçesi’ne bağlı Büyüknacar bölgesinde Kocadere-Fatih-Şahintepe ve Büyüknacar arasında ulaşımı sağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Ekipler 22 km. uzunluğunda olan yolun 13 km.’lik kısmı ve 8 m. genişliğindeki yolda sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için gayret sarf ediyor.

Muhtarlardan Teşekkür

Grup yolunda yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını kaydeden Kocadere Mahallesi Muhtarı Müslüm Belveren: “Büyüknacar-Merkez Mahallesi, Büyüknacar-Fatih Mahallesi ve Büyüknacar-Kocadere Mahallesi arasında bulunan 13 km. uzunluğundaki grup yolunda sathi kaplama çalışmaları hummalı bir şekilde devam etmektedir. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e ve ekibine teşekkür eder, mahalle sakinlerinin memnuniyetini bildirir, saygılarımı sunarım” dedi.

Büyüknacar Merkez Mahallesi Muhtarı Üzeyir Karabudak ise grup yolunda 1. Etap çalışmaların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek: “Grup yolumuzun sathi kaplama yapılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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KMBB Grup Yollarında çalışıyor
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