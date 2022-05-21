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KMSMMMO’da görev taksimi yapıldı

24. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (KMSMMMO)5-0’lık üstünlükle Abdullah Kalın başkan olarak seçilmişti. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda tarihi başarıya imza atan Abdullah Kalın mazbatasını aldıktan sonra ilk toplantıda görev taksimi de yapıldı.

KMSMMMO’da görev taksimi yapıldı

KMSMMMO’da görev taksimi yapıldı

24. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (KMSMMMO)5-0’lık üstünlükle Abdullah Kalın başkan olarak seçilmişti. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda tarihi başarıya imza atan Abdullah Kalın mazbatasını aldıktan sonra ilk toplantıda görev taksimi de yapıldı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:29
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Düzenlenen Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Kalın, “Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın ilk Yönetim Kurulu toplantısını odamızda gerçekleştirdik. Alınan kararların mesleğimize, meslektaşlarımıza ve odamıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

554 kişinin oy kullandığı seçimlerde Abdullah Kalın, 463 oy alarak Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanı seçilmişti.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda bu sonuç kamuoyunda tarihi bir zafer olarak nitelendirildi. Nisbi temsil sisteminde ilk defa bir başkan adayı yönetim kurulu üyelerinin tamamını alarak başkan seçildi. Bu birlikteliği sağlayan Başkan Kalın’ın başarısı TÜRMOB’ta da sevinçle karışlandı.

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Abdullah KALIN

Başkan Yardımcısı: Ali AVGIN

Oda Sekreteri: Mustafa ADALI

Oda Saymanı: Nihat GÜNDEŞ

Koordinatör Üye: Ahmet CENGİZ

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu şu şekilde oluştu:

Disiplin Kurulu Başkan: Fatih SATILMIŞ

Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı: Ahmet TAŞ

Disiplin Kurulu Sekreter: Gökşen ÇANKAYA

Disiplin Kurulu Koordinatör Üye: Atilla KISAKÜREK

Üye: Meral İSLAMOĞLU

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu ise şu şekilde oluştu:

Denetleme KuruluBaşkan: Abdullah ALIÇDALI

Denetleme KuruluSekreter: Tuğba ÇARPAR

Denetleme KuruluKoordinatör Üye: Fatih SARI

Anahtar Kelimeler:
KMSMMMO’da Görev Taksimi Yapıldı
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