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KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2023 Salı 13:11

Mesajında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz’un, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Buluntu, “Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir cesaret ve fedakârlıkla verdiği mücadele, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlığının ve onurunun da simgesi olmuştur.” dedi.

Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: Tarihimizin en gurur verici anlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde kazanılan bu zaferi anarak, onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Aziz milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelelerle her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güçtedir.Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, Millî Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bu zafer, bizlere bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bizler, bu zaferi kazanan atalarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”


 

Anahtar Kelimeler:
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ Mesajı
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