KSÜ SEKAMER, Toplu Konut Alanı Olarak Belirlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine ait eski ÇİTOSAN arazisi, ceviz-badem araştırma ve ıslah alanı, öğrenci ve çiftçi uygulama alanı olarak kullanılan,Dulkadiroğlu ilçesi Ağyar mevkiinde (Akyar Mahallesi) bulunanKSÜ Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi(SEKAMER) toplu konut alanı olarak belirlenmiştir.

Ancak bu alanın aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ceviz gen havuzu olması dolayısıyla bir takım kaygılar ortaya çıkmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği bilgiye göre ceviz gen havuzunun olduğu bölgeye dokunulmayıp diğer alanlara toplu konut yapılabileceği açıklanmıştır.

Şehrimizde yaşanan depremden sonra yaraların sarılması için KSÜ olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.