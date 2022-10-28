Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a Ziyaret
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a...
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 29 Ekim Cumhuriyet...
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en...

KSÜ’de Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğünce, Cumhuriyetin ilanının 99. yılında düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

KSÜ’de Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı

KSÜ’de Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğünce, Cumhuriyetin ilanının 99. yılında düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

28 Ekim 2022 Cuma 12:33

KSÜ Yunus Emre Kültür ve Kongre Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, KSÜ Yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikler KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Alpaslan’ın konuşmacı olduğu “Cumhuriyete Giden Yol” başlıklı konferansla başladı.

Konferans öncesi açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan yaptı. Doğan konuşmasında Cumhuriyetin kolay kurulmadığını, tarihi bir okuma yapıldığı takdirde verilen büyük mücadelenin görüleceğini belirterek Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman devletsiz kalmadığını vurguladı. Doğan, bu tarihi tecrübeden hareketle Türk milletinin cumhuriyete sahip çıktığının ve her daim sahip çakacağının altını çizdi.

Açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Erhan Alpaslan “Cumhuriyete Giden Yol” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek katılımcılara cumhuriyetin kuruluşu konusunda bilgiler aktardı.

Konferansın ardından kısa bir kokteyl arası verildi. Kokteylin akabinde ise “Cumhuriyet Konseri”ne geçildi.

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan konser, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar’ın yönetiminde icra edilen konserde solistler Doç. Dr. Seher Atmaca, Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar, Öğr. Gör. Serap Yağmur İlhan ve koro tarafından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’de Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkoğlu’nda ressamların Kahramanmaraş Sergisi Büyüledi!
Türkoğlu’nda ressamların Kahramanmaraş Sergisi Büyüledi!
Ali Öztunç’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ali Öztunç’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Göksun’da kare kare sonbahar
Göksun’da kare kare sonbahar
Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!
Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber