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KSÜ’de yangın tatbikatı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından Fen-edebiyat Fakültesi personel ve öğrencilerine yönelik olarak, olası bir yangın durumuna karşı bilinçlendirme, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

KSÜ’de yangın tatbikatı

KSÜ’de yangın tatbikatı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından Fen-edebiyat Fakültesi personel ve öğrencilerine yönelik olarak, olası bir yangın durumuna karşı bilinçlendirme, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

19 Kasım 2021 Cuma 10:58
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesi C Blok önünde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında senaryo gereği oluşturulan yangına en kısa sürede müdahale edilirken, temsili yangından dolayı mahsur kalan kazazedeler ‘Bina Acil Durum Ekipleri’ tarafından sedye ile kurtarıldı.

Üniversitemizde yıl boyunca 35 farklı noktada düzenli olarak tatbikatların gerçekleştirildiğini, personel ve öğrencilere olası afet ve acil durumlara karşı eğitimler verildiğini belirten Rektör can, “Afetler hayatın gerçeği. Afetleri engelleyemiyorsak afetlere karşı hazırlıklı ve afet anında yapılması gerekenler hususunda eğitimli olmalıyız. Burada aldığımız eğitimleri çevremizle paylaşarak daha çok insanımızın afet anında hayata tutunmasına vesile olabiliriz.” dedi.

KSÜ’de olası yangın durumlarına karşı kâğıt üzerinde planlanan görevlendirmeleri büyük bir ciddiyetle sahaya uyguladıklarının altını çizen Rektör Can, “Afet ve acil durumlarda can ve mal kaybını önlemek ve oluşabilecek hasarı en aza indirmek için bu tatbikatları önemsiyoruz. İnsan hayatını ve kamu kaynaklarını tehdit eden durumlara karşı her an hazırlıklı olmalıyız. Personel ve öğrencilerimizin farkındalığını artırarak bilgilerini taze tutmalıyız.” diye konuştu.

Görevli personelle birlikte bizzat söndürme çalışmalarına katılan Rektör Can, akademik ve idari birimlerde görev yapan personele tatbikatlara katılım ve destekleri için teşekkür etti.

Kurtarma, koruma ve ilkyardım uygulamalarını içeren tatbikat kapsamında KSÜ Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Demir, yangın anında yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde göstererek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım konularında da bilgi verdi.

Düzenlenen tatbikat hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, üniversitemizin diğer birimlerinde de ilerleyen günlerde yangın tatbikatları düzenlenecek.

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KSÜ’de Yangın Tatbikatı
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