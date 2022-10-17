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KSÜ’den 3 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Aldı

Stanford Üniversitesi’nden John P.A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2022 yılı verilerine göre güncellenmiş liste, 10 Ekim 2022 tarihinde Elsevier veri tabanında yayımlandı.

KSÜ’den 3 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Aldı

KSÜ’den 3 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Aldı

Stanford Üniversitesi’nden John P.A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2022 yılı verilerine göre güncellenmiş liste, 10 Ekim 2022 tarihinde Elsevier veri tabanında yayımlandı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 11:59

Listeye göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden 3 öğretim üyesi, büyük bir başarıya imza atarak alanlarında yaptıkları katkılarla dünya literatüründe yer aldılar.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanılıyor.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi; "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki" olarak iki kategoride oluşturuluyor.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları“ listesine giren öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Listede yer alan öğretim üyelerimiz:

1- Prof. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ (Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü )

2- Prof. Dr. Metin KÖK (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü)

3- Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ (Fen Fakültesi Fizik Bölümü)

İlgili çalışmaya aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilir:

1- https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

2- https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4/files/458f56f3-72b3-4a3b-a179-93d9c931a51f

3- DOI:10.17632/btchxktzyw.4

Son Güncelleme: 17.10.2022 12:08
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KSÜ’den 3 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Aldı
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