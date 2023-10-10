KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde

Listeye göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden 5 öğretim üyesi, büyük bir başarıya imza atarak alanlarında yaptıkları katkılarla dünya literatüründe yer aldılar.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanılıyor.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride oluşturuluyor.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları“ listesine giren öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Listede yer alan öğretim üyelerimiz:

1. Prof. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ (Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü )

2. Doç. Dr. Furkan DİNÇER(Müh.ve Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

3. Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ (Fen Fakültesi Fizik Bölümü)

4. Prof. Dr. Metin KÖK (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü)

5. Doç. Dr. Fethullah GÖÇER (Müh.ve Mim. Fak. Endüstri Müh. Bölümü)

İlgili çalışmaya aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilir:

1- https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

2- DOI:10.17632/btchxktzyw.6