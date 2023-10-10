Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde

Stanford Üniversitesinden John P.A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2023 yılı verilerine göre güncellenmiş liste, 04 Ekim 2023 tarihinde Elsevier veri tabanında yayımlandı.

KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde

KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde

Stanford Üniversitesinden John P.A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2023 yılı verilerine göre güncellenmiş liste, 04 Ekim 2023 tarihinde Elsevier veri tabanında yayımlandı.

10 Ekim 2023 Salı 17:33

Listeye göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden 5 öğretim üyesi, büyük bir başarıya imza atarak alanlarında yaptıkları katkılarla dünya literatüründe yer aldılar.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanılıyor.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride oluşturuluyor.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları“ listesine giren öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Listede yer alan öğretim üyelerimiz:

1. Prof. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ (Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü )

2. Doç. Dr. Furkan DİNÇER(Müh.ve Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

3. Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ (Fen Fakültesi Fizik Bölümü)

4. Prof. Dr. Metin KÖK (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü)

5. Doç. Dr. Fethullah GÖÇER (Müh.ve Mim. Fak. Endüstri Müh. Bölümü)

İlgili çalışmaya aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilir:

1- https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

2- DOI:10.17632/btchxktzyw.6

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’den 5 Bilim Insanı ‘dünyanın En Etkili Bilim Insanları’ Listesinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi
Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi
Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”
Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”
Kahramanmaraş Filistin için yürüdü
Kahramanmaraş Filistin için yürüdü
Kahramanmaraş’ta yoğurt kabında kaçak silah operasyonu
Kahramanmaraş’ta yoğurt kabında kaçak silah operasyonu
Amsterdam Gezisinin Düşündürdükleri
Amsterdam Gezisinin Düşündürdükleri

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber