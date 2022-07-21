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Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kilit parke ve bordür çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçelere toplamda 38 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı.

Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor

Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kilit parke ve bordür çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçelere toplamda 38 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 18:45
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde muhtelif mahallelerde kilit parke ve bordür uygulaması gerçekleştiriliyor. Ekipler Afşin Kuşkayası Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamladı. Mahalleye toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı. Ekipler, Afşin Hurman Mahallesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Ekinözü Akpınar Mahallesi’nde de kilit parke uygulamalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla mahallelerin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Elbistan’a 18 Bin Metrekare Kilit Parke

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Elbistan’da da bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Gündere – Türkören Mahalleri arasına toplamda 8 bin metrekare, Kayageçit Mahallesi’ne de toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı. Ekipler Çıtlık Mahallesi’nde de kilit parke uygulamalarını sürdürüyor.

Nurhak’a 10 Bin Metrekare Kilit Parke Kazandırıldı

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Nurhak’ta muhtelif mahallelerde gerçekleştirilen kilit parke ve bordür çalışmaları tamamlandı. Ekipler tarafından Kullar, Seyitaliler, Alçiçek ve Barış Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilçeye toplamda 10 bin metrekare kilit parke kazandırıldı.

Şehrimiz İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kuzey ilçelerimizde başlatmış olduğumuz yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden ilerliyor. Yoğun çalışmalarımız neticesinde Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerimize toplamda 38 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırdık. İlçelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sezon boyunca gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalar neticesinde ilçelerimizin kilit parke, asfalt ve yama ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacağız. Şehrimiz için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
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