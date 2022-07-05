Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından

Kipaş Eğitim Kurumları başarı bursu ile öğrencilere destek oluyor

Kipaş Eğitim Kurumları, her yıl mart ayının ikinci haftasında uyguladığı KGS (Kipaş Giriş Sınavı) ile öğrencilere “Başarı Bursu” imkânı sağlıyor. Başarı Bursu uygulamasında ailelerin maddi durumuna bakılmaksızın sınavda ilk üç dereceyi elde etmiş öğrenciler, yüzde yüz; ikinci üç, yüzde yetmiş beş; üçüncü üç, yüzde elli ve dördüncü üç; yüzde yirmi beş oranında bursluluk kazanarak bu muhteşem okulda okuma fırsatını yakalıyor.

“Türkiye’nin en başarılı okulu olmak, bizi son derece mutlu ediyor.”

2022 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Özel Kipaş Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz, Türkiye birinciliği derecesi elde etti. Bu büyük başarıyı elde eden Mehmet Burak Yalçınöz ve ailesi, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz Bey‘in makamında ağırlandı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Bey, Türkiye birincisi olan öğrencimizi ve ailesini tebrik ederek kendilerine ödül takdiminde bulundu. Mehmet Burak Yalçınöz: “ Bu dereceyi elde etmemde büyük pay sahibi olan Özel Kipaş Eğitim Kurumlarına, yöneticilerine ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim, bu başarıyı okuluma ve okulum öncülüğünde disiplinli çalışmama borçluyum.” dedi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, elde edilen bu büyük başarılarla ilgili olarak “Bu başarılar bizlerin motivasyonu arttırdığı gibi eğitim öğretim adına eğitim kurumumuzun da doğru ve başarılı çalışma yaptığının göstergesidir. Tabii sadece bireyselde değil toplam başarıda da Türkiye’nin en başarılı okulu olmak bizi son derece mutlu etmektedir. Öğrencimiz Mehmet Burak Yalçınöz'e, Türkiye birinciliği derecesi elde ettiği ve bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum.” dedi.