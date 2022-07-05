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Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından

2008 yılında Kipaş Holding bünyesinde kurulan Kipaş Eğitim Kurumları, Kahramanmaraş’ta başarılı çalışmalarıyla eğitim alanında kentin ihtiyacı olan yetiştirilmiş insan gücünü karşılanmasının yanı sıra; eğitim imkânı olmayan, ihtiyaç sahibi zeki çocukların eğitimine de katkıda bulunuyor. Her yıl yaklaşık 400 öğrenciye burs vererek Kahramanmaraş'ın eğitiminde büyük bir açığı kapatıp gelecek nesillerin yöneticilerini yetiştiriyor.

Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından

Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından

2008 yılında Kipaş Holding bünyesinde kurulan Kipaş Eğitim Kurumları, Kahramanmaraş’ta başarılı çalışmalarıyla eğitim alanında kentin ihtiyacı olan yetiştirilmiş insan gücünü karşılanmasının yanı sıra; eğitim imkânı olmayan, ihtiyaç sahibi zeki çocukların eğitimine de katkıda bulunuyor. Her yıl yaklaşık 400 öğrenciye burs vererek Kahramanmaraş'ın eğitiminde büyük bir açığı kapatıp gelecek nesillerin yöneticilerini yetiştiriyor.

05 Temmuz 2022 Salı 09:00
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Kipaş Eğitim Kurumları başarı bursu ile öğrencilere destek oluyor

Kipaş Eğitim Kurumları, her yıl mart ayının ikinci haftasında uyguladığı KGS (Kipaş Giriş Sınavı) ile öğrencilere “Başarı Bursu” imkânı sağlıyor. Başarı Bursu uygulamasında ailelerin maddi durumuna bakılmaksızın sınavda ilk üç dereceyi elde etmiş öğrenciler, yüzde yüz; ikinci üç, yüzde yetmiş beş; üçüncü üç, yüzde elli ve dördüncü üç; yüzde yirmi beş oranında bursluluk kazanarak bu muhteşem okulda okuma fırsatını yakalıyor.

“Türkiye’nin en başarılı okulu olmak, bizi son derece mutlu ediyor.”

2022 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Özel Kipaş Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz, Türkiye birinciliği derecesi elde etti. Bu büyük başarıyı elde eden Mehmet Burak Yalçınöz ve ailesi, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz Bey‘in makamında ağırlandı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Bey, Türkiye birincisi olan öğrencimizi ve ailesini tebrik ederek kendilerine ödül takdiminde bulundu. Mehmet Burak Yalçınöz: “ Bu dereceyi elde etmemde büyük pay sahibi olan Özel Kipaş Eğitim Kurumlarına, yöneticilerine ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim, bu başarıyı okuluma ve okulum öncülüğünde disiplinli çalışmama borçluyum.” dedi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, elde edilen bu büyük başarılarla ilgili olarak “Bu başarılar bizlerin motivasyonu arttırdığı gibi eğitim öğretim adına eğitim kurumumuzun da doğru ve başarılı çalışma yaptığının göstergesidir. Tabii sadece bireyselde değil toplam başarıda da Türkiye’nin en başarılı okulu olmak bizi son derece mutlu etmektedir. Öğrencimiz Mehmet Burak Yalçınöz'e, Türkiye birinciliği derecesi elde ettiği ve bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

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Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından
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