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Mehmet Fındık’tan 12 Şubat mesajı

Innova Kontrol Sistemleri Makine Sanayi Şirket Müdürü Mehmet Fındık, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

Mehmet Fındık’tan 12 Şubat mesajı

Mehmet Fındık’tan 12 Şubat mesajı

Innova Kontrol Sistemleri Makine Sanayi Şirket Müdürü Mehmet Fındık, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:48
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Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Fındık, Türk milletinin vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiğini belirtti. Günümüzde bu ruhun yaşatıldığına dikkat çeken Fındık şunları kaydetti;

“12 Şubat ruhu ile 15 Temmuz'daki ruh aynıdır. Benim çocukluğumda 12 Şubat bayramları heyecanla beklenirdi. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle insanlarımız bu heyecanı artık sosyal medya üzerinde yaşıyor. Bu da bizde duygu körelmesine neden oluyor. Ancak yeri geldiğinde bu millet, vatanı uğruna canını seve seve feda edebiliyor.

Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun da yer alan sayısız kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim bizi böyle bir kahraman ecdadın torunları yaptığı için ne kadar şükretsek az. Firma olarak Kahramanmaraş halkının Kurtuluş bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.”

 

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