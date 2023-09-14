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Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Ressam Melek Yıldız Ergül, akrilik boya ve karışık teknikte yaptığı soyut figüratif eserlerinden oluşan “Zamana Dokunmak” temalı “Amazon Kadınlar” resim sergisini 15 Eylül Cuma günü SANKO Sanat Galerisi’nde açacak.

Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Ressam Melek Yıldız Ergül, akrilik boya ve karışık teknikte yaptığı soyut figüratif eserlerinden oluşan “Zamana Dokunmak” temalı “Amazon Kadınlar” resim sergisini 15 Eylül Cuma günü SANKO Sanat Galerisi’nde açacak.

14 Eylül 2023 Perşembe 11:00

Samsun bölgesinde yaşamış Amazon kadınlarının yaşadıkları döneme ait kültürel yaşantılarını son beş yıldır proje olarak tuvallerine yansıtmaya başladığını belirten Ergül, “Amazon kadınlarının yaşam kültürlerinde giydikleri kostümleri, kullandıkları savaş aletlerini danslarını hayata bakış tarzları duruşları, felsefelerini resimlerime yansıtarak izleyicilerime yaşanmış bir hayatı ve kültürü anlatmaya çalıştım” dedi.

Asıl amacının Amazon kadınları resimleyerek Samsun’un tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak olduğunu ifade eden Ergül, şunları kaydetti:

“Amazon Kadınlar, Samsun bölgesinde yaşayarak bir döneme iz bırakmış kültürdür. Bu sergileri proje olarak yurtiçi ve yurtdışı bölgelerde açmaya devam edeceğim. Amazonlar seri halinde çalışmalardır. Amazonlar hakkında gerekli bilgileri toplayıp hayal gücümle yoğurarak çalışmalarımı sürdürdüm. Belgesel niteliğinde değil de sanatsal öğelerle süsledim.”

Gaziantep’te geçen yıllarda çalıştaya katıldığını ve SANKO Sanat Galerisinde karma resim sergisinde eserlerini sergilediğini ifade eden Ergül, “SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde Gaziantep’te açacağım ilk kişisel sergimde eserlerimi sanatseverler ile buluşturacağım için mutluyum. Tüm resim tutkunlarını eserlerimi izlemeye davet diyorum” şeklinde konuştu.

Melek Yıldız Ergül’ün “Zamana Dokunmak” temalı “Amazon Kadınlar” resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 15 Eylül Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Ergül’ün 31’inci kişisel sergisinde 30 eser yer alacak.

MELEK YILDIZ ERGÜL

Ressam Melek Yıldız Ergül, Samsun’da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi bölümü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı liseler ile güzel sanatlar lisesinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı.

Çalışmalarının ana teması “Amazon Kadınları” olan sanatçı, 30 kişisel sergi açtı, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Almanya, Belçika, Hollanda, Makedonya, Bulgaristan ve KKTC’de birçok karma sergiye katıldı.

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve çalıştaya katılan sanatçının, yurt içi ve yurt dışında birçok müze ve özel koleksiyonda eseri bulunuyor.

GESAM, ASGAD ve SAKÜDER üyesi olan sanatçı, çalışmalarını Samsun’da kurduğu atölyesinde sürdürüyor.

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Melek Yıldız ErgülSANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
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