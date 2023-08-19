Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den maaş zammı tepkisi!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Çetin, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Aklıyla, fikriyle, emeğiyle bu ülkenin yükselmesi için ter akıtan, milletine hizmet için alın teri döken kamu görevlisive emeklisi kardeşlerim.

Sorumluluğumuz bilinciyle, emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda, meydanlardayız.

Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz.

Kamu İşvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız.

Buradan, “sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır”sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz.

Biz; 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz.

Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil.

Kamu İşvereniilk teklifini 2 puan artırarak %25’e çıkarmıştır. Bu ne demektir?

Sorunlarınız çözülmesin,

Enflasyon baskınız devam etsin,

Maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir.

Teklif, bu haliyle, Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır.

Şimdi kısa bir ifade ile bu durumu özetlemek istiyorum…

Kamu İşvereni diyor ki; 2023 yılında enflasyon %58 çıkacak.

Kamu görevlisi %25 enflasyon farkı alacak.

Peki 2024 yılı için beklenti olan %33oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor.

Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor?

Bu durum Kamu İşvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir.

Kamu İşvereninin bu teklifi ne rasyonel ne de gerçekçidir.

Değerli Basın Mensupları,

Müzakere, zaman kazanma zeminideğildir.

Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir.

Biz, Kamu İşvereninin ayakları yere basan , kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz.

Refah payı dedik, ses yok…

En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, ses yok.

Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik,ses yok

Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok.

Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok.

Bu hususların yanı sıra;

Şeflerin, Müdürlerin ücret skalası bozuldu, düzeltilsin dedik, ses yok.

Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok.

Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok.

Kamu personel sistemininbütünlüğübozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok.

Diğer taraftan,

Akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor,

Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor.

Sabit gelirliler olarak, alım gücümüz düştü, her geçen gün sosyal maliyet artıyor, psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor.

Değerli kamu görevlileri

Kıymetli basın mensupları…

Bu verilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz…

Kamu İşvereninin öngörüleri tutmuyor.

Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için “refah payı” uygulaması artık şarttır.

Onun için, sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği “enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz.” vaadi masada hayata geçirilsin…

Büyük ve Güçlü Türkiye için güçlü memur!

Güçlü memur için de refah payı şart.

Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz:

Alın terinden tasarruf olmaz… Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez.

Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün.

Bize bahaneler üretilmesin.

Memur-Sen ailesi olarak, sorumluluklarımızın bilincinde bir kitleyiz…

Biz ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız, ne zaman zorda kalsa;

yaşadığımız sorunlarda, doğal afetlerde, bu ülkenin ve aziz milletimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Toplu sözleşme masasında da bugün burada da; sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz.

Kamu İşvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz.

Yaşasın emek mücadelemiz!

Yaşasın örgütlü gücümüz!”