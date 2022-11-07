MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatından bertiz çıkarması

MHP’nin ilçe başkanı Satıcı ve yönetimi; Bertiz Boyalı, Hacı Eyüplü, Bahçeli ve Yeni Pınar mahallelerinde bir düzine ziyaret gerçekleştirdi.

Boyalı Mahallesi Muhtarı Eyüp Çavdar’ın babası Bilal Çavdar için okutulan Mevlid programına katılan MHP Dulkadiroğlu İlçe yönetimi; partileri adına baş sağlığı dileklerinde bulundular.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve yönetimi Boyalı Mahallesi’nde;

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Kanuni Mahallesi Muhtarı Resul Arslanhan,

Aslanbey Mahalle İhsan Bertiz, Duraklı Mahalle Muhtarı, Mustafa Kar, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hasan Yorulmaz, Çatma Yayla Mahalle Muhtarı Ali Özen ve Bayazıtlı Mahalle Muhtarı Ahmet Bolat ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, mahalle muhtarlarının yanı sıra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek gündem üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı icraatlarını halka anlatan MHP’li Başkan Satıcı; “Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in emirleri ve partimizin sosyal politikaları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MHP olarak halkımızın yanındayız. Halkımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Cumhur İttifakı olarak halkımızın görüş ve önerilerini alıyor, yetkili mercilerimizle paylaşıyoruz. Düğünde, nişanda, bağ bozumunda, şıra yapımında olduğu gibi cenazede, mevlid de halkımızın yanındayız. Muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. MHP Dulkadiroğlu olarak halkımız ve devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.