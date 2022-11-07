Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistanspor kendi sahasında kaybetti!
Elbistanspor kendi sahasında kaybetti!
KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El Becerilerini Geliştiriyorlar
KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El...
Pazarcık’ta huzur toplantısı yapıldı
Pazarcık’ta huzur toplantısı yapıldı
Pazarcık’ta deprem tatbikatı
Pazarcık’ta deprem tatbikatı
SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis Görüntüleme Kursu”
SANKO Hastanesi’nde “Lomber ve Pelvis...

MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatından bertiz çıkarması

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ilçe yönetimi, saha çalışmalarına dur demeden devam ediyor.

MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatından bertiz çıkarması

MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatından bertiz çıkarması

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ilçe yönetimi, saha çalışmalarına dur demeden devam ediyor.

07 Kasım 2022 Pazartesi 11:02

MHP’nin ilçe başkanı Satıcı ve yönetimi; Bertiz Boyalı, Hacı Eyüplü, Bahçeli ve Yeni Pınar mahallelerinde bir düzine ziyaret gerçekleştirdi.

Boyalı Mahallesi Muhtarı Eyüp Çavdar’ın babası Bilal Çavdar için okutulan Mevlid programına katılan MHP Dulkadiroğlu İlçe yönetimi; partileri adına baş sağlığı dileklerinde bulundular.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve yönetimi Boyalı Mahallesi’nde;

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Kanuni Mahallesi Muhtarı Resul Arslanhan,

Aslanbey Mahalle İhsan Bertiz, Duraklı Mahalle Muhtarı, Mustafa Kar, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hasan Yorulmaz, Çatma Yayla Mahalle Muhtarı Ali Özen ve Bayazıtlı Mahalle Muhtarı Ahmet Bolat ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, mahalle muhtarlarının yanı sıra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek gündem üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı icraatlarını halka anlatan MHP’li Başkan Satıcı; “Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in emirleri ve partimizin sosyal politikaları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MHP olarak halkımızın yanındayız. Halkımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Cumhur İttifakı olarak halkımızın görüş ve önerilerini alıyor, yetkili mercilerimizle paylaşıyoruz. Düğünde, nişanda, bağ bozumunda, şıra yapımında olduğu gibi cenazede, mevlid de halkımızın yanındayız. Muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. MHP Dulkadiroğlu olarak halkımız ve devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
MHP Dulkadiroğlu Ilçe Teşkilatından Bertiz çıkarması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediyesi 14 personel alacak!
Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediyesi 14 personel alacak!
Başkan Güngör, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na Katıldı
Başkan Güngör, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na Katıldı
Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın güçlü geleceğini EXPO 2023 ile inşa edeceğiz
Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın güçlü geleceğini EXPO 2023 ile inşa edeceğiz
KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El Becerilerini Geliştiriyorlar
KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El Becerilerini Geliştiriyorlar
Kahramanmaraş Dağcılarından Erciyes Dağı’na Özel Tırmanış
Kahramanmaraş Dağcılarından Erciyes Dağı’na Özel Tırmanış

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber