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MHP Genel Merkezinde Göksun Rüzgarı Esti

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş il Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve Göksun ilçe Başkanı Emre Çiçek , Ankara'daki Genel merkez ziyaretlerinde Genel başkan yardımcıları ve parti üst düzey yöneticilerine Kahramanmaraş 1.Amatör liginin iddialı ekiplerinden Göksun Ülkü Spor forması takdim ederek, Genel Merkezde Göksun Ülkü Spor rüzgarı estirdiler.

MHP Genel Merkezinde Göksun Rüzgarı Esti

MHP Genel Merkezinde Göksun Rüzgarı Esti

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş il Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve Göksun ilçe Başkanı Emre Çiçek , Ankara'daki Genel merkez ziyaretlerinde Genel başkan yardımcıları ve parti üst düzey yöneticilerine Kahramanmaraş 1.Amatör liginin iddialı ekiplerinden Göksun Ülkü Spor forması takdim ederek, Genel Merkezde Göksun Ülkü Spor rüzgarı estirdiler.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:12

İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve Göksun ilçe Başkanı Emre Çiçek Devlet Bahçeli başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım,İsmail Özdemir,Sadir Durmaz,Kamil Aydın, Mevlüt Karakaya,Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ,Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu , MHP MYK Üyesi, Siyaset ve Liderlik Okulu koordinatörü, Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Doç Dr Turan Şahin ile Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü'yü ziyaret ederek isimlerinin yazılı olduğu GÖKSUN ÜLKÜ SPOR Forması takdim ettiler ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

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MHP Genel Merkezinde Göksun Rüzgarı Esti
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