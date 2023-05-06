MHP Kahramanmaraş'ta sandık görevlileri eğitimlerine başladı

İlki Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gerçekleştirilen, MHP MYK üyesi ve Kahramanmaraş milletvekili adayı Doç.Dr. Turan Şahin'in eğitmen olarak katıldığı sandık eğitimlerine 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta görev alacak partililer katıldı.
Eğitime sandık görevlileri ve okul sorumlularının yanısıra, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Pehlivan, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP Andırın İlçe Başkanı İlker Güngör ve Andırın Ülkü Ocakları teşkilatı katıldı.