Milletvekili adayı Gezginç, ‘Gençleri tanımlamaya değil tanımaya çalışmalıyız’

Gezginç, “Gençler bu ülkenin geleceğidir. Biz gençleri tanımlamaya değil, tanımaya çalışmalıyız. Biz gençlerimizden faydalanmaya çalışmalıyız”dedi.

“VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU!”

Gençlik buluşmaları toplantıların önemine değinen Milletvekili Adayı Hasan Gezginç,“Uzun bir süredir gençlerimizle birlikte sosyal medya üzerinden soru cevap şeklinde sohbetler ediyorduk. Bugün ise onların merak ettiklerini bu programda cevaplandırdık. Farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarımız geldiler merak ettikleri her konuda sorularını sordular bizlerde cevaplandırdık. Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yüzyılda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerin ne kadar parlak simalar olduğunu bir kez daha gördük. Toplantımız çok verimli oldu. Çünkü merak ettikleri konuları özgür bir şekilde sorup cevabını aldılar. Sohbetimizde herşey vardı. Programdan mutlu ayrıldılar”diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BU GENÇLERLE ÖNÜ AÇIKTIR”

İstikrarın devam etmesi için 14 Mayıs’ta sandıkta gerekli cevabın verilmesi gerektiğini belirten Gezginç,“Gençler her zaman söylediğimiz gibi bu ülkenin geleceğidir. Biz gençleri tanımlamaya değil tanımaya çalışmalıyız. Biz gençlerimizden faydalanmaya çalışmalıyız. Bizler gençlerimizle yönelik ciddi adımlar atıyoruz. Ben gençlerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. İyiki böyle bir genç nüfusu sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu gençlerle önü açıktır. Biz gençlerden ümitliyiz. Biz ümidimizin nedeni gençlerdir. 14 Mayıs tarihinde ülkemizin ve geleceğimiz için ülkemizdeki istikrarın devamı için doğru tercih yapacaklarından eminim”ifadelerine yer verdi.