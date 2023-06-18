Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ksü Konteyner Kenti Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)Avşar yerleşkesinde yer alan konteyner kentte gerçekleşen ziyarette Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’e, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişcive Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve çok sayıda vatandaşımız eşlik etti.
Downsendromluların yaşadığı konteynerleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tekin, Umut Sokağı Kadın Emeği Çarşısı'nda da incelemelerde bulunarak kadın girişimciler ile sohbet etti.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından ilimizden uğurlandı.