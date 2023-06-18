Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ksü Konteyner Kenti Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak ve deprem felaketleri ardından Kahramanmaraş’ta eğitim-öğretim alanında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilimize ziyarette bulundu. Bu ziyaretin bir parçası olarak da KSÜ Avşar kampüsünde yer alan Downsendromluların yaşadığı Artı 1 Sokağı'ndaDown sendromlu çocukların mehter konserini dinledikten sonra Halk Eğim Merkezi tarafından açılan Umut Sokağı’nı ziyaret ederek burada depremzede kursiyer ve eğiticiler ile sohbet etti.