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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ksü Konteyner Kenti Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak ve deprem felaketleri ardından Kahramanmaraş’ta eğitim-öğretim alanında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilimize ziyarette bulundu. Bu ziyaretin bir parçası olarak da KSÜ Avşar kampüsünde yer alan Downsendromluların yaşadığı Artı 1 Sokağı'ndaDown sendromlu çocukların mehter konserini dinledikten sonra Halk Eğim Merkezi tarafından açılan Umut Sokağı’nı ziyaret ederek burada depremzede kursiyer ve eğiticiler ile sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ksü Konteyner Kenti Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ksü Konteyner Kenti Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak ve deprem felaketleri ardından Kahramanmaraş’ta eğitim-öğretim alanında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilimize ziyarette bulundu. Bu ziyaretin bir parçası olarak da KSÜ Avşar kampüsünde yer alan Downsendromluların yaşadığı Artı 1 Sokağı'ndaDown sendromlu çocukların mehter konserini dinledikten sonra Halk Eğim Merkezi tarafından açılan Umut Sokağı’nı ziyaret ederek burada depremzede kursiyer ve eğiticiler ile sohbet etti.

18 Haziran 2023 Pazar 20:34

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)Avşar yerleşkesinde yer alan konteyner kentte gerçekleşen ziyarette Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’e, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişcive Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve çok sayıda vatandaşımız eşlik etti.

Downsendromluların yaşadığı konteynerleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tekin, Umut Sokağı Kadın Emeği Çarşısı'nda da incelemelerde bulunarak kadın girişimciler ile sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından ilimizden uğurlandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf TekinKsü Konteyner Kenti Ziyaret Etti
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