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Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi
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Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi

Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Çocuk Kütüphanesi, Yedikuyular bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocuklarını ziyaret etti. Çeşitli etkinliklerle hem eğlenen hem öğrenen minikler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi

Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi

Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Çocuk Kütüphanesi, Yedikuyular bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocuklarını ziyaret etti. Çeşitli etkinliklerle hem eğlenen hem öğrenen minikler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projesi Gezici Çocuk Kütüphanesi, şehrin çeşitli noktalarında çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Özellikle şehir merkezine uzak yerleşim yerlerinde çocuklarla bir araya gelmeyi sürdüren Gezici Kütüphane, Yedikuyular bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocuklarını ziyaret etti. Masal okuma, boyama ve puzzle gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklara; kitap okumanın kişisel gelişime faydaları, kitaba ulaşma ve tatil dönemini verimli değerlendirme gibi konularda bilgiler aktarıldı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Etkinliğin çok eğlenceli ve verimli geçtiğini belirten minikler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gezici Çocuk Kütüphanesi’nin şehrin çeşitli noktalarında ziyaretlerini sürdüreceği ve minikleri kitaplarla buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

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Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi
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