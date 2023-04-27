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Muhammed Aydoğar, sanayi esnafını ziyaret etti!

Kahramanmaraş Yeniden Refah Partisi 1.sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, yeni sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti.

Muhammed Aydoğar, sanayi esnafını ziyaret etti!

Muhammed Aydoğar, sanayi esnafını ziyaret etti!

Kahramanmaraş Yeniden Refah Partisi 1.sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, yeni sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti.

27 Nisan 2023 Perşembe 09:21

Esnafları ziyaret ederek, deprem sonrası durum ile ilgili bilgi alan Aydoğar, sorunların çözümü noktasında Yeniden Refah Partisi olarak seçilmeleri durumunda bütün gayreti göstereceklerini belirterek, esnaftan destek istedi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydoğar, ‘’Bugün sanayi sitesine geldik ve esnaflarımızı ziyaret edip, geçmiş bayramlarını kutladık. Depremden dolayı iş yeri hasar gören esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Nasip olur da Kahramanmaraş milletvekili olabilirsek, bu siteye neler yapabiliriz, buranın neye ihtiyacı var? Neler yapılması gerekiyorsa bu noktada esnaflarımızdan görüş alışverişinde bulunuldu. Derdimiz bir, sıkıntımız bir.’’ dedi.

‘’Bütün bu yaşananlardan, şehirdeki fırtınadan hortumdan hep birlikte etkilendik’’ diyen Aydoğar, şöyle konuştu:

‘’Burada sadece bir deprem değil, deprem zinciri yaşadık. Bundan dolayı esnafımızın sıkıntı yaşadığı konuları istişare fırsatımız oldu. İnşallah Kahramanmaraş sanayisinin doğu tarafı diye tabir ettiğimiz, küçük işletmelerin olduğu tarafın depremden çok daha yüksek oranda etkilendiğini görüyoruz ve bir an önce faaliyete geçmesi noktasında devlet yetkililerinden yardım bekliyorlar. Onarılacak dükkanlar için vatandaş kendisi mi yaptıracak veya devlet eliyle mi yapılacak? Yeni bir sanayi sitesi mi kurulacak? Buradaki esnafımız bu soruların henüz yanıtlanmamasından dolayı muzdarip oldular. Bununla ilgili şikayet ve sıkıntıları bize ilettiler. Kahramanmaraşlılar ile çalışma imkanımız olursa, bunu en hızlı şekilde yetkili mercilere ulaştırarak gerek çevre gerek ticaret bakanlığı ile görüşerek buradaki esnafımızın derdine derman olacağız. Alt ve üst yapıyla ilgili problemlere dikkat çekme noktasında, şehrimize pozitif ayrımcılık noktasında daima çalışacağız.’’

Burada üreten ve istihdam sağlayan herkesin yanında olmak için gayret ettiklerini vurgulayan Aydoğar, ‘’Deprem sonrası şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için destek bekliyoruz.’’ diye konuştu.

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Muhammed AydoğarSanayi Esnafını Ziyaret Etti!
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