Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

"Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlamanın heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz.



Öğretmenlerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Onların, bilgi ve sevgiyle yoğurdukları nesiller, ülkemizin yarınlarına şekil verecek. Tüm öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.



Eğitim, sadece okul binalarında gerçekleşmez. Her birimiz, aileler, toplum ve sivil toplum kuruluşları olarak eğitimin bir parçasıyız. Bu yıl içerisinde de tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, daha nitelikli, daha kapsayıcı ve daha yenilikçi bir eğitim sistemini desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



2023-2024 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza kolaylıklar dilerim."