Murat Akkurt’un Adı Gençlik Merkezi’nde Yaşatılacak

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 6 Şubat depreminde çok büyük kayıplar yaşadıklarını hatırlattı.

Dulkadiroğlu Belediyesi çalışanlarından deprem şehitleri olduğunu hatırlatan Başkan Okay, hepsini rahmetle andıklarını söyledi.

Deprem şehitlerinden birinin de Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü yapan Muhammet Murat Akkurt olduğunu hatırlatan Başkan Okay, Belediye Meclisinde alınan kararla Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ne Akkurt’un isminin verildiğini ifade etti.

Muhammet Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin gençlere büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde birçok kayıp yaşadık. Bu kayıplarımızdan bir tanesi de Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğümüzü yapan Muhammet Murat Akkurt idi. Asrın felaketinde ailesi ile birlikte enkaz altında kalarak şehit oldu. Kendisine ve ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Çok büyük emekleri bulunan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde isminin yaşatılması için bir çalışma yaptık. Geleceğin teminatı gençlerimizin yetiştirildiği bu güzel mekanda Murat beyin ismi yaşatılacak.”



