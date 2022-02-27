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Necati Okay, ‘Geleceğimizin Anahtarı Sizlersiniz’

Gençlik söyleşi programlarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Hacı Kalay Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Okay, gençlere seslenerek, “Geleceğimizin anahtarı ve teminatı sizlersiniz” dedi.

Necati Okay, ‘Geleceğimizin Anahtarı Sizlersiniz’

Necati Okay, ‘Geleceğimizin Anahtarı Sizlersiniz’

Gençlik söyleşi programlarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Hacı Kalay Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Okay, gençlere seslenerek, “Geleceğimizin anahtarı ve teminatı sizlersiniz” dedi.

27 Şubat 2022 Pazar 16:24
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, genlerle bir araya gelerek hasbihal ettiği toplantılarını sürdürüyor. Gençlik söyleşi programı kapsamında Hacı Kalay Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Başkan Okay, öğrencilerle tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Gençliğin yerel yönetime bakışını da soran Başkan Okay, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yaptığımız işler ve faaliyetlerle ilgili düşünceleri bizler için çok önemlidir. Çünkü bizler yaptığımız çalışmalarla şehrimizi ve ülkemizi sizler için hazırlıyoruz” dedi.

Başkan Okay, söyleşide yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim için son derece önemlidir. Çünkü geleceğimizin anahtarı ve teminatı gençlerimizdir. Ortaya koyduğumuz tüm proje ve hizmetlerde geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Gençlerimizin gelecekte yapacağı işleri kolaylaştırma adına çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bir gün onlar bu makamlarda olacaklar ve şehrimizi yönetecekler. Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Bölgenin en büyük gençlik merkezi projesini hayata geçirdik. Şuanda gençlerimiz yoğun bir ilgiyle gençlik merkezimizde faaliyet yapmaktadır. Ayrıca ikinci gençlik merkezi projemiz olan Gazipaşa Gençlik Merkezi projemizi de tamamladık. İnşallah kısa sürede onu da gençlerimizin hizmetine sunacağız. Ben gençlerimizin bizlere göstermiş olduğu ilgiden duyduğum memnuniyeti ayrıca dile getirmek istiyorum. İnşallah eğitim, öğretim hayatlarında başarılı olurlar ve memleketimize, devletimize ve milletimize faydalı bir birey olurlar.”
 

Anahtar Kelimeler:
NECATİ OKAY‘Geleceğimizin Anahtarı Sizlersiniz’
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