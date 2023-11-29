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Öğrencilere dev destek programı!

Kahramanmaraş ve çevre illerde, özellikle depremlerin ardından eğitim hayatı olumsuz etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla büyük bir adım atıldı.

Öğrencilere dev destek programı!

Öğrencilere dev destek programı!

Kahramanmaraş ve çevre illerde, özellikle depremlerin ardından eğitim hayatı olumsuz etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla büyük bir adım atıldı.

29 Kasım 2023 Çarşamba 12:20

Kimlere Desteğe Hak Kazanacak?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in Islahiye/Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören veya görecek olan toplam 40 bin öğrenci, 2023-2024 öğretim yılında eğitim ve öğrenim desteğinden faydalanacak.

Destek Miktarları Neler?

Okul öncesi eğitim kurumlarına devlet tarafından sağlanacak destek miktarı 12 bin 800 TL ile sınırlı olacak.

İlkokul öğrencileri 15 bin 400 TL'ye kadar destek alabilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere ise 18 bin TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda toplamda 673 milyon 200 bin lira değerinde destek ödemesi yapılması planlanıyor.

Hangi Kriterlere Göre Dağıtılacak?

Destek miktarları, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklılık gösterirken, bu yardımların hangi kriterlere göre dağıtılacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tebliğle belirlendi.

Destek Ne Zaman Başlayacak?

2023-2024 öğretim yılında başlaması planlanan bu destek programı ile öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri ve olumsuz etkilenen bölgelerdeki eğitim kalitesini artırmak hedefleniyor.

Bu destek programı, bölgedeki öğrencilerin geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

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Öğrencilere Dev Destek Programı!
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