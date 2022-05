Onikişubat Belediyesi Eğitime Değer Katmaya Devam Ediyor

Türkiye’de eğitim yatırımları noktasında fark yaratan Onikişubat Belediyesi, başkan Hanefi Mahçiçek’in eğitim vizyonu çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin geleceği, gelişimi ve eğitimi için gece gündüz demeden mesai harcayan Başkan Hanefi Mahçiçek, eğitime dudak uçuklatan yatırımlar yapıyor. Öğrencilere ve eğitime yönelik projeleriyle ‘öğrenci dostu başkan’ unvanını alan Başkan Mahçiçek, 231 derslik ve 2 bin 200 öğrenci kapasiteli yurtlarıyla birlikte 7 adet okulu kent eğitimine kazandırdı. Son olarak Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışını gerçekleştiren Başkan Mahçiçek, farkını bir kez daha gösterdi. 2 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan 5 katlı Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 17 derslik kapasitesiyle Tekir Mahallesi’nin okul ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak. Onikişubat Belediyesi, düzenlenen açılışla birlikte Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımını tamamlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devretti.Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Jandarma Komuta Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile öğrenciler, davetliler ve çok sayıda Tekir Mahallesi’nden vatandaş katıldı.

“EĞİTİM YATIRIMLARINA ÇOK CİDDİ KAYNAKLAR AKTARIYORUZ”

Eğitim çalışmalarını önemsediklerini anlatan Başkan Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak ilçedeki okul sayısının arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, 1’i lise olmak üzere 7 adet yurtlarıyla birlikte okul yaptıklarını söyledi. Öğrencilere yönelik birçok projeyi de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bu memlekette bir taş üstüne taş koyan herkesin geçmişine rahmet diyelim. Hepsinden Allah razı olsun, geçmişten bu yana Tekir’imize var gücümüzle hizmet getiriyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak fiziki hizmetlerin yanı sıra her zaman önceliğimiz eğitim olmuştur. Bu ülkeyi iyi yönetecek iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Öyleyse önceliğimiz eğitim olmalı. Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitim çalışmalarını daha ön sıralara aldık. ‘Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor’ programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber 400 bin kitap dağıtmışız, her sene 80 bin kitap ediyor. Bu kitapları 500 bin öğrencimizde okumuş. Bu gençlerimiz daha iyi yetişecekler ve bu ülkeyi bizlerden daha iyi yönetecekler. Onikişubat Belediyesi olarak 7 okul yapmışız yurdu ile beraber. Maalesef sadece buradaki okulumuz da yurt yok. O da alandan dolayı ama tüm imkanları kullanarak çok güzel bir okul yaptık. Engelli çocuklarımız için muazzam bir rehabilitasyon merkezi yaptık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze verdik. Downsendromlu çocuklarımız için de eğitim ve rehabilitasyon merkezi yaptık, çalışmalarına devam ediyorlar. Yakın zamanda otizmli çocuklarımız için bir rehabilitasyon merkezi yapacağız, projemiz hazır yakın bir zamanda inşallah ihaleye çıkacağız. Bir de Proje Okulumuz var, iki kez ihaleye çıktık ama maalesef katılan olmadı. Çok daha güzel şekilde yeniden ihaleye çıkarak yapacağız. Orası uluslararası bir okul olacak ve yazılım üzerine eğitimler verilecek. Türkiye’de örnek, model bir proje lise olacak. Eğitim çalışmalarımız kapsamında kırsaldaki mahallelerimize 62 tane kültür evi yaptık. Kahramanmaraş’ta 7 tane kültür merkezi var, kütüphaneleriyle beraber. Kahramanmaraş’ta 7 tane havuzumuz var 1 tanesi yarı olimpik olmak üzere. Yani Onikişubat’ta elhamdülillah yok yok. Her şeyimiz var. Yeter ki çocuklarımızı okutalım. Dolayısıyla Onikişubat Belediyemizin yatırımlarına bakıldığında, eğitim yatırımlarına çok ciddi kaynaklar aktardığımızı tüm kamuoyu görüyor” dedi.

“AMACIMIZ, EĞİTİM ÇITASINI DAHA DA YÜKSELTMEK”

Eğitimin her noktasına hizmet ve desteklerinin süreceğini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Devletimizden Tekir’in nüfusuna göre aldığımız paranın 10 kat üstünde hizmet yaparak rekor kırdık. Ama bu hizmet kervanı hiç durmayacak, devam edecek. Allah ömür verdiği, görevde kaldığımız sürece sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Tekir Mahallemiz bizim göz bebeğimiz, çok önemli. Yeni yapılan yolla birlikte de mesafe kısaldı. Bugün de ilçemizin önemli mahallelerinden biri olan Tekir Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni okullar yapmaya da devam edeceğiz. Böylece Onikişubat’ımızı eğitim noktasında Türkiye standartlarının üzerinde bir noktaya kavuşturacağız. Bu vesile ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öncelikle öğrencilerimize, eğitim camiamıza, mahalle halkımıza, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HANEFİ BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Açılışta konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Hanefi Mahçiçek’in yıllardır eğitime özel bir destek verdiğini belirterek, “Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, çalışmaya başladığı günden bugüne kadar gençlerimizin yetişmesi eğitim alanında gerekli desteği alabilmesi adına yıllardır hizmet ediyor. Kendisi tecrübeli, devletin her kademesinde çalışmış, belediye başkanlığı, Milletvekilliği yapmış ve açıkçası bu birikimini ve hünerlerini hem milletimiz hem gençlerimiz adına kullanmasından dolayı kendisini bir kardeşi olarak tebrik ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde Milli Eğitime vereceği desteklerin en üst seviyede olacağını düşünüyorum. Buradaki kardeşlerimizin daha iyi yetişebilmesi milletimize önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere daha hızlı ulaşabilmesi için eğitim en önemli husus” dedi.

“EĞİTİME YAPILAN HER KATKI ASLA BOŞA GİTMEZ”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da eğitime yapılan her katkının asla boşa gitmeyeceğini belirterek, Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti. Öçal, “Öğretmen kökenli birisi olduğum için bir okul açılışında yer almaktan dolayı ayrı bir heyecan duyuyorum. Buraya gelirken Hanefi Başkanımızın yüzünde çocuksu bir gülümseme ve mutluluk gördüm. Bunu hafife almayın, başkanımız bu tür yatırımları severek yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bu 7’nci okulu. İnşallah 8’nci, 18’nci de nasip olur diyoruz. Eğitime yapılan her katkı asla boşa gitmez, bunu böyle bilmek lazım. Eğitim milli bir konu, topyekûn olarak kendini milli hisseden kim varsa bu faaliyetlere destek vermeli” şeklinde konuştu.

“BİR TAŞ BİR TAŞ ÜSTÜNE KOYANA ALLAH RAZI OLSUN”

Açılışa katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da okul inşa etmenin önemine değinerek, “Bir taş bir taş üstüne koyana Allah razı olsun demek gerekir. Belediye Başkanımıza ve Belediyemize de şükranlarımı belirtiyorum. Allah razı olsun hepsinden. Okul yapmak hakikaten aynı zamanda önemli bir hayırdır. Tekir’de bunu fazlasıyla hak eden bir yer, inşallah bu okulunda karşılığını verecektir diye umuyorum. Özellikle öğrenci kardeşlerimizden beklentimiz daha çok çalışmalarıdır, bu güzel okulun kıymetini bilmeleri lazım. Bir çalışıyorsa 10 çalışması lazım. Artık devir onu gerektiriyor, etrafımızdaki olup bitenleri görürsek buradan yetişecek her gencimizin ne kadar önemli olduğunu herhalde hepimiz takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun öncülüğünde sınıfları tek tek gezen protokol, öğrencilerle de sohbet etti.

Açılış sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu.