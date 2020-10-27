Osman Okumuş'tan Fransa’ya boykot çağrısı

Başkan Okumuş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle ilçe halkı başta olmak üzere tüm İslam alemini Fransa menşeili ürünleri boykot etmeye çağırdı.

Okumuş, açıklamasında, Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Türkoğlu Belediyesi olarak bütün sosyal tesislerimizde Fransa menşeili yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte halkımızın bizleri sonuna kadar destekleyeceğinden eminiz." İfadelerini kullandı.