Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme Mesajı
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme...
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Bilgilendirmesi Yapıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım...

Osmaniye’de hayırseverlerden eğitime destek

Osmaniye’de hayırseverlerce yaptırılacak olan anasınıfı ve atölyenin protokollü törenle imzalandı.

Osmaniye’de hayırseverlerden eğitime destek

Osmaniye’de hayırseverlerden eğitime destek

Osmaniye’de hayırseverlerce yaptırılacak olan anasınıfı ve atölyenin protokollü törenle imzalandı.

20 Kasım 2020 Cuma 10:45
banner459

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, makamında düzenlenen imza töreninde hayırseverlere teşekkür etti.

Yılmaz, protokol kapsamında Yolbulan Baştuğ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesine atölye ve Bahçe İlçesinde Cansan İlkokulu bahçesine iki derslikli anasınıfı yapılacağını kaydetti.

Öğrencilerin en iyi eğitimi almalarını çok önemsediklerini ifade eden Yılmaz, ".Bugün protokol imzalarını attığımız atölyemizin ve anasınıfımızın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda, hayırseverler Tüysüz Belediye Başkanımız Veli Fidan ve emekli öğretmen Ahmet Ceylan’a teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından ValiYılmaz, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ve emekli öğretmen Ahmet Ceylan arasında protokoller imzalandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
Sosyal Konutlarda İlk Temeller Göksun’da Atıldı
Sosyal Konutlarda İlk Temeller Göksun’da Atıldı
Türkeli mahallesinden AKEDAŞ elektrik dağıtım’a teşekkür
Türkeli mahallesinden AKEDAŞ elektrik dağıtım’a teşekkür
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme Mesajı
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme Mesajı
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehidinin babası koronavirüse yenik düştü
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehidinin babası koronavirüse yenik düştü

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber